Por Covid-19 de Rocha Moya, Diputado Casimiro Zamora se aísla

Aclara el legislador que no ha presentado síntomas, pero por precaución se mantendrá confinado y se hará la prueba

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Luego de que Rubén Rocha Moya, diera positivo a Covid-19, el Diputado federal Casimiro Zamora Valdez informó que se aisló en su casa, ya que estuvo en contacto en días recientes con el precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa.

El legislador federal aclaró que no ha presentado síntomas de la enfermedad, pero por precaución estará en confinamiento y se hará la prueba para saber si está contagiado.

“De acuerdo a las recomendaciones que nos hizo Rocha y nosotros estuvimos cerca con él dos días antes en su oficina en Culiacán más de dos horas en lugar cerrado, pero no tengo nada, nada más por no saber me voy a hacer el estudio”, indicó.

Zamora Valdez detalló que la recomendación que les dieron en la Cámara de Diputados es hacerse estudios cada 20 días, por lo que él suma 11 pruebas de Covid-19 que se ha realizado.

“En el Congreso el cotonete trabaja muy duro, voy a hablarle a un amigo médico, aunque no siento nada, pero como no me la voy a hacer en el Congreso voy a hacer la cita para ver cuándo me toca”, aseveró.

Mientras eso sucede y le dan resultados, se mantendrá en confinamiento unos días para no poner en riesgo de contagio a otras personas en caso de estar contagiado y ser asintomático, expresó.