Por Covid-19, ya no ha habido 'gente terca' en Altata, como antes, aseguran agentes

En el complejo Nuevo Altata, no hay barricadas como en otras playas públicas, sin embargo hay un convoy conformados por patrullas de los tres niveles de gobierno realizando recorridos por el lugar.

José Abraham Sanz

ALTATA._ La presencia de la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en los principales balnearios de la zona centro del estado, ha logrado su cometido de disuadir a los visitantes para evitar las altas conglomeraciones, una de las partes más importantes para el trabajo de prevención y contención contra la pandemia provocada por el virus Covid-19.

Durante la mañana y la tarde, los centros de recreación de sol y mar más importantes del centro del estado, como Altata y Nuevo Altata, estuvieron desiertos, pero además durante toda esta semana, que el calendario marca como la Semana Mayor o Semana Santa, los paseantes se han ausentado salvo alguna excepciones.

"Allá permanece la Marina, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, gracias a ellos la gente no se ha acercado. Ellos hacen recorridos y nosotros estamos trabajando normal, lo turnos normales, pero hay gente en la noche y en la mañana", explicó un jefe de área de la Policía de Tránsito de Navolato.

"En la carretera no ha habido ni algún 15 por ciento del total que va, nada más la gente que va y tienen allá sus domicilios. Igual, motos, 'razers' que se miraban en el camino, para atrás".

Noroeste realizó un recorrido para constatar que las áreas se encuentra vacías.

En el complejo Nuevo Altata, no hay barricadas como en otras playas públicas, sin embargo hay un convoy conformados por patrullas de los tres niveles de gobierno realizando recorridos por el lugar. Sólo llegan quienes poseen alguna propiedad en el complejo, pero no pueden visitar la playa, sólo quedarse en sus casas.

En el acceso principal a la playa, donde se ubica un área de estacionamiento, hay dos unidades, una de la Policía Municipal y otra de Protección Civil, que ayudan a disuadir a algún paseante que pretenda ignorar las medidas de contingencia.

En el puerto de Altata, hay dos hileras de vallas de metal que impiden el libre tránsito al Malecón. Hay dos unidades de Tránsito de Navolato y media docena de agentes, además de un convoy de la Policía Estatal y otro conformado por Marina y Ejército que realizan recorridos en esa franja costera del municipio de Navolato.

La mayoría de los negocios de comida hecha con mariscos están cerrados. En el Muelle 33, el edificio con el mayor número de negocios establecidos en la zona, sólo tres permanecen abiertos y todos ofrecen la preparación de los alimentos, y su venta forzosamente es de ordenar y recoger.

"... estamos trabajando más bien con la gente que está allá, en el Nuevo Altata, que nada más ordenan, recogen y se llevan las cosas", explicó Olivia, de 67 años, quien es propietaria de uno de los únicos negocios abiertos.

"Como quien dice, es nomás para estar cuidando las cosas, estar cuidando el negocio y estar cuidando al cliente, que no se desvalague".

Las únicas personas que existen en el Malecón son vecinos del lugar que bajan a comprar algo en el supermercado, que visitan el expendio de cerveza o también como "Lupe", de 25 años, quien vende almejas y ostiones por kilos.

En una Semana Santa normal, recordó, ya tuviera una venta por encima de los 400 kilogramos vendidos.

"Ahorita han venido, más o menos, poquita, unas cuatro gentes", explicó, "¿un sábado normal? Ahorita estuviera lleno por la Semana Santa; ayer, ahora, toda esta semana, si vendemos varios kilos, unos 300, 400 kilos de almeja. Ahorita llevo casi nada, como 500 pesos", lamentó.

Dos de los agentes que vigilan el acceso de entrada al área turística del puerto de Altata , coincidieron en que no hay denuncias de intentos de entrar a la fuerza de parte de ciudadanos.

"La gente ha acatado las órdenes del gobierno, que todo esté controlado, todo, la gente va nada más a recoger y para atrás, recoge y va pa' atrás, no pasa de ahí... y cómo miraste ahorita así está, no hay más", explica uno de los agentes.

"Nosotros veníamos trabajando en el turno de la noche, y en la noche aquí nos amanecimos y no se vio movimiento, no había gente terca, como antes, gente terca no hay. De ningún tipo de gente terca hay aquí, como que sí están acatando el cierre de la playa", agregó el otro.

"Lo que no se respeta, es en los expendios ahí es donde no se respeta, porque yo he visto expendios que hay hasta cinco o cuatro gentes, seis, 10 tomando ahí, ahí si deben de acatar las órdenes".

Durante el recorrido realizado por Noroeste, también se pudo comprobar la presencia de los dos convoys que recorren la zona.