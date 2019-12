Por cuestiones técnicas, se retrasa aguinaldo para trabajadores de la UAS

reportero independiente •

SERÉ MAS BREVE YA QUE SE DISMINUYERON LOS RENGLONES PARA COMENTARIOS DE EXTERNOS DEL PERIODICO, PUES BIEN, DESPUES DE AÑOS AUSENTE ME DÍ A LA TAREA DE INVESTIGAR SOBRE EL AGUINALDO DE LA UAS, SIEMPRE LLENDO A LA FACULTAD DE MAYOR TIEMPO, QUIMICA, MISMA LA QUE AÚN EXISTE Y LABÓRA EL SEÑOR RAÚL AMEZQUITA LEÓN QUIEN SE MOFA QUE ES MI AMIGO VATO RAMÓN VATO EL ME PUSO AQUÍ PORQUE EL DIRECTOR ME OCUPA VATO PERSONAJE QUE SOLO POR EL HECHO DE PONER PAPEL, COBRA NADA MAS LA CANTIDAD APROXIMADA DE 6000 POR QUINCENA Y YA NI HABLAR DE SU HIJO QUE COBRA LA NADA DESPRESIABLE CANTIDAD DE APROX. 4000 POR QUINCENA SOLO POR NO ASISTIR A LABORAR, DE SU PRIMOGENITA DESPUES INVESTIGAMOS PORQUE HAY MU