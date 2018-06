Por cuidar imagen del negocio restauranteros no denuncian asaltos: Canirac - Noroeste

SEGURIDAD

Por cuidar imagen del negocio restauranteros no denuncian asaltos: Canirac

Pide Libia Mariel López denunciar para que autoridades puedan investigar estos delitos

José Manuel Prieto

17/06/2018 | 09:15 AM

CULIACÁN.- Para no dañar la imagen del establecimiento y para no ahuyentar a los clientes, los propietarios de restaurantes prefieren no denunciar asaltos, lamentó Libia Mariel López Quiroz.

La presidenta en Culiacán de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, indicó que normalmente solo comentan el hecho con otros restauranteros o con los dirigentes que los representan.

