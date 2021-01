Por decencia, López-Gatell debe renunciar: Sergio Torres

El precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano reprobó que el subsecretario de Salud tomara vacaciones y consideró que es mejor que renuncie

América Armenta

05/01/2021 | 11:46 AM

Frivolidad y cinismo es como Sergio Torres Félix consideró que se ha tratado la pandemia desde el Gobierno federal, por lo que consideró que Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, debe renunciar, pues recientemente tomó vacaciones y al abanderado a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano le pareció una falta de respeto a la ciudadanía.

“El Gobierno federal ha manejado con frivolidad y cinismo la pandemia, hay una sociedad agraviada que el gobierno de Morena no está volteando a ver, yo pienso que por decencia debería de renunciar el sub secretario López Gatell y debería de seguir el ejemplo del Ministro de Salud de Nueva Zelanda”, declaró Torres Félix.

Según el ex Alcalde de Culiacán, no es posible que haya tanta frivolidad y cinismo en la actitud de López Gatell Ramírez y denostó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se lo permita y lo proteja.

“Están jugando con la vida de los ciudadanos desde el Gobierno federal, qué mensaje les manda el doctor Hugo López Gatell a las casi 130 mil familias que han visto morir a un ser querido mientras él disfruta relajadamente en una playa, la gente se las va a cobrar en las siguientes elecciones, ya verán lo que les digo”, aseveró.

El también ex secretario de Acuacultura y Pesca comentó que el gobierno de Morena no ha dado resultados a los sinaloenses en dos años de gobierno, asegurando que no tienen cara los candidatos de Morena para pedir el voto a las madres que se quedaron sin guarderías, a los agricultores que se les prometió más de 7 mil pesos de garantía por el precio del maíz, a los trabajadores de salud que han dejado solos en esta pandemia, a los pescadores que le desaparecieron 22 de 23 programas que tenían, entre otros gremios que expuso en conferencia este martes.

“Yo me pregunto ¿qué han hecho los diputados federales y locales de Morena, cuántos recursos y programas han bajado en beneficio de Sinaloa y sus familias? Nada, al contrario al estado le ha ido mal en estos dos últimos años, ahí está el dato del presupuesto de egresos de la federación que Sinaloa ha perdido más de 5 mil millones de pesos en los últimos dos años”, concluyó.