Por desapariciones, Sinaloa está en situación de emergencia; urge política combinada: Loza Ochoa

Los mil 176 casos de desaparecidos en el 2020 no han sido resueltos por la Fiscalía General del Estado, pero tampoco estuvo la Secretaría de Seguridad Pública estatal con sus acciones preventivas para impedirlos, lo que evidencia que el estado va atrás de este delito, señaló Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa

José Abraham Sanz

Mientras en Culiacán, Reynalda ha salido a gritar que policías municipales se llevaron a su hijo Jesús Ernesto, de 16 años, en Mazatlán la familia de Jesús Remigio, de 50 años, conocido como el “Chuky”, todavía espera que vuelva a su hogar en el Cerro del Obispado, después de ser retirado de Playa Norte, también por policías.

Estos casos, que juntos con otros suman mil 176 en todo el 2020, no han sido resueltos por la Fiscalía General del Estado, pero tampoco estuvo la Secretaría de Seguridad Pública estatal con sus acciones preventivas para impedirlos, lo que evidencia que el estado va atrás de este delito, señaló Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

“Yo he estado insistiendo mucho en que no hay una política de estado, que no hay combate particularmente a este renglón del delito que es la desaparición forzada y cuando hablo ahí que no hay política de estado es obvio que los tres niveles tienen que ver con ello”, dijo Loza Ochoa.

“El municipio, el Gobierno del Estado y el gobierno federal, no hay una política de estado, yo lo lamento mucho, porque el problema no es nada más acompañar a las señoras que buscan desaparecidos, porque vamos muy atrás del delito”.

Recalcó que la labor que los colectivos de búsqueda es muy loable, pero que es la sociedad la que debe exigir que se detenga y castigue a quienes cometen los delitos.

“Ahorita estamos en más de 40 mil en el país, hemos rebasado al país que tenía más desapariciones, que era Argentina, pero hace rato que lo dejamos atrás; entonces, creo que hay una situación de emergencia, porque hemos hablado que esa parte de la crisis humanitaria que tenemos, en donde el estado tiene qué ver por una política que combinada con las fuerzas federales y también con los trabajos de prevención, dé resultados, porque entre las cosas que se señalan es que o han participado policías en activo o por otro lado, patrullas clonadas, que es lo que dicen, y por los dos lados están muy graves”.

Recordó que así como los casos de Jesús Ernesto, de la colonia Adolfo López Mateos en Culiacán, y el del “Chucky”, del cerro del Obispado en Mazatlán, hubo otros casos hace entre cuatro y seis años, en los que se presumió el uso de patrullas clonadas.

“En (la Isla) Musala hubo un caso en el que se presumió que era clonada, porque cuando van a ver a la patrulla, porque cuando van a verla, la gente vio que estaba más dañada la verdadera que la clonada, con la que 'levantaron', pero yo digo que ha habido otros casos más, ahí muy cerca de la Policía Ministerial, donde está Soriana (Zapata), donde en dos patrullas clonadas levantaron a cuatro muchachos, entre ellos a dos muchachas, y resulta que tampoco supimos ni de los municipales ni de las famosas patrullas clonadas”, dijo.