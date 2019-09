Por desdÃ©n de alcaldes del norte de Sinaloa, rastro TIF opera al 22%: Inversionista

Por desdén de alcaldes del norte de Sinaloa, rastro TIF opera al 22%: Inversionista

Cuando un grupo de socios se atrevieron a hacer la millonaria inversión en Guasave, el compromiso de los alcaldes del centro-norte y norte de Sinaloa era cerrar los rastros municipales, pero no cumplieron, señala Felizardo Báez Meza

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Por desdén a la salud de los alcaldes que han gobernado en los últimos periodos, los ocho municipios del centro-norte y norte de Sinaloa, el rastro TIF que inversionistas privados construyeron en este municipio opera en el rango del 18 al 23 por ciento de su capacidad, lamentó Felizardo Báez Meza.

El socio de Productores Pecuarios del Petatlán recordó que cuando impulsaron el proyecto de la construcción de esta planta para el sacrificio de ganado se animaron a endeudarse con la banca privada porque los alcaldes de toda la región se comprometieron a cerrar los rastros municipales para que los introductores sacrificaran en el rastro TIF y la sociedad pudiera consumir carne inocua, pero no lo cumplieron y quienes los han sucedido tampoco han querido apoyarlos.

“El proyecto original era regional, para el norte del estado, donde incluía a los ocho municipios, faltaba logística, de que eso atendieran las autoridades y no lo atendieron, nos quedamos nada más con el proyecto y lo estamos queriendo sacar adelante exportando y sacrificando lo que nosotros comercializamos en los puntos de venta de los socios que sacrificamos ahí”, expuso.

“El principal objetivo era que todo el norte del estado estuviera comiendo carne inocua. Nunca nos han apoyado. Falta que las autoridades se den cuenta de la inocuidad en el consumo de los alimentos, darle importancia, cuidar la salud de la sociedad, eso es lo que hace falta nada más”.

Báez Meza indicó que lo que las autoridades de los municipios argumentan es que la ley no les permite cerrar los rastros municipales, pero ni siquiera requerían esta medida, sino apoyar a los introductores en la logística para el traslado de las reses a la planta y regresar con los canales ya inocuos a sus municipios.

Al no encontrar eco, han dejado de perder el tiempo tratando de convencer a los alcaldes, expuso.

“Estábamos utilizando gran parte de nuestro tiempo en eso, visitas a los municipios de Ahome, Salvador Alvarado, pláticas y encontramos que los alcaldes decían ‘nosotros no les podemos exigir, ustedes a ver si los convencen y se los llevan’, otra vez nos dejaban solos porque el problema de los introductores no es porque no puedan hacerlo, es por falta de logística, cómo se llevan la carne, solucionar ese detalle era lo menos que podían haber hecho los alcaldes, cómo traer el ganado y cómo llevarse los canales, pero inocuos”, insistió.

El inversionista detalló que actualmente la planta opera en un rango del 18 al 23 por ciento de su capacidad, pero tienen la esperanza de crecer en las exportaciones para que el proyecto puedan tener viabilidad.

“Probablemente ahorita libremos la batalla porque hay nuevas oportunidades en mercados internacionales, se abren las puertas por el detalle que trae Estados Unidos con China, para meternos al mercado de China, y puede ser algo con lo que podamos salvar la planta”, subrayó.

Báez Meza indicó que el gasto operativo de una planta TIF es mucho mayor al de un rastro municipal, porque tienen que tener médicos certificados por Sader, alto consumo de químicos para la limpieza, estudios que se tienen que mandar hacer a los laboratorios que están dados de alta para poder comprobar que el producto que sale de ahí está libre de cualquier bacteria o contaminación, además de que en el caso de ellos, tienen una plantilla laboral de 165 personas que tienen todas las prestaciones de ley.