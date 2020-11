Por deuda, México gasta más en intereses que en inversión pública: Cuén Ojeda

En reunión con empresarios de Guasave, el presidente del Partido Sinaloense señala que el problema que tiene el país es que ya fue hipotecado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Tan solo en intereses de la deuda, México pagó este año 733 mil millones de pesos, cifra que es superior incluso a lo que se destinó en inversión pública, expresó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

En reunión que tuvo con un grupo de empresarios de Guasave, el presidente del Partido Sinaloense dijo que el gran problema que tiene el país es que ya fue hipotecado.

“Sin pedir prestado, subió el monto de la deuda, de un 46 por ciento del Producto Interno Bruto de México se fue a un 51 por ciento”, detalló.

“Yo recuerdo cuando llegó el actual Presidente de la República, la deuda pública de México estaba en 10.8 billones de pesos, ahorita está en 12.2 billones de pesos”.

El dirigente del PAS subrayó que este año México está utilizando 733 mil millones de pesos para el pago de puros intereses de la deuda pública.

“La inversión pública de México en este año anda alrededor de 600 mil millones de pesos. Pagamos más en intereses que en inversión pública”, sostuvo.

Incluso, ese recurso que se paga de intereses duplica con mucho el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, que este año fue de 325 mil millones de pesos, y es superior que los recursos asignados en conjunto al IMSS, Issste, Insabi y Secretaría de Salud, manifestó.

“Si nosotros juntamos el presupuesto del IMSS, del Issste, de la Secretaría de Salud y del Insabi este año, son 634 mil millones de pesos, y estamos pagando 733 mil millones de pesos en deuda pública, por eso no tenemos para medicamentos, por eso hay tanto hospital semi terminado, infraestructura hospitalaria débil, servicios médicos que dejan mucho qué desear”, lamentó.

Cuén Ojeda señaló que lo que México paga de intereses de la deuda pública son recursos que se están tirando al resumidero, porque no generan y no producen.

“Y dijeran ustedes ‘es que yo pido un préstamo como empresario y pago intereses y no estoy tirando el dinero a un resumidero, porque ese dinero lo agarro y hago que produzca más mi negocio’; pero lo de la deuda pública de México no, lo pidieron prestado quién sabe para qué, para gasto corriente, para burocracia, no para que hubiera más productividad y por eso estamos como estamos”, aseveró.

Para 2021, la situación tampoco pinta bien, agregó, porque el Presupuesto de Egresos de la Federación fue aprobado por un monto de casi 6.3 billones de pesos, pero de ahí se pagarán 800 mil millones de pesos de intereses de la deuda pública y alrededor de un billón de pesos se destinarán a pensiones, que tampoco producen nada.

Por eso es que los recursos no alcanzan, por ejemplo, para destinar el 1 por ciento del PIB que como mínimo exige la Ley de Ciencia y Tecnología y por eso es que no hay patentes y México sigue siendo un país subdesarrollado, indicó.