Por 'El Buen Fin', la SSPyTM sacará más policías al Centro de Culiacán; enlista sugerencias de prevención

Anuncia que se incrementarán los recorridos en las diferentes plazas comerciales, en los bancos, en los cajeros; con el apoyo de la Policía Estatal, la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional

José Abraham Sanz

05/11/2020 | 12:43 AM

A propósito de la celebración del “Buen Fin”, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán implementará un operativo especial en las principales zonas comerciales de la ciudad.

Para este operativo básicamente se incrementará la presencia policial, con lo que se busca inhibir la comisión de delitos tanto en la ciudad como en las sindicaturas.

Además de la Unidad Preventiva con la Policía Municipal, la SSPyTM tendrá el apoyo de la Unidad de Vialidad y Tránsito, pero también de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

“... vamos a incrementar los recorridos en las diferentes plazas comerciales, en los bancos, en los cajeros; vamos a solicitar como siempre el apoyo de la Policía Estatal, la coordinación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, para tener más presencia todavía en esos lugares”, explicó el secretario Óscar Guinto Marmolejo.

Esta mañana, la SSPyTM difundió la información atribuida al titular de la dependencia local de seguridad. En el mismo sugirió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía prevenga situaciones en las que se puedan poner en riesgo, como verificar que no haya personas sospechosas cuando vayan a utilizar el cajero.

“La recomendación que se hace a la ciudadanía primero que nada, es de que cuiden el dinero que les van a entregar, que vean exactamente qué es lo que necesitan realmente para hacer sus compras y, sobre todo, de que nunca traigan su dinero completo junto; si hay necesidad de sacarlo de un cajero pues hágase acompañar de otra persona, verifiquen, hágalo en horas luz, chequen hacia todos lados, si no hay personas sospechosas para hacer su retiro, verifiquen su vehículo cuando vayan a tomarlo después de haber retirado su dinero que no tenga nada extraño en su alrededor", agregó Guinto Marmolejo.

“Pues todas las recomendaciones que ya se han hecho anteriormente, pero sobre todo lo más importante, verifiquen siempre que realmente necesitan retirar la cantidad de dinero, hay personas que no tienen ninguna necesidad de dinero y van y lo retiran del banco, y pues yo creo que debemos de tomar en consideración que son fechas en que la delincuencia va a estar pendiente también de todas estas personas, entonces si no tiene necesidad de retirar su dinero en ese momento, en estos días, pues no lo hagan, y retiren cantidades que solamente van a utilizar”.

El secretario también sugirió a la ciudadanía que no exhiba en redes sociales las compras realizadas ni exponer fuera de sus casas las cajas o envoltorios de los productos adquiridos.

“Primero que nada, es verificar exactamente qué es lo que se publica en redes sociales, la juventud ahora es muy dada a publicar todas las actividades que realizan, y desgraciadamente con este tipo de situaciones se puede saber exactamente en qué momento realizan las actividades y en qué momento se encuentran ahora, entonces la recomendación es evitar ese tipo de publicaciones verifiquen que sus hijos no lo hagan, muchas veces por presumir con la familia, con los amigos, hacen ese tipo de publicaciones, pero son publicaciones abiertas, cualquiera los puede ver”, señaló.

“Ahora bien, las cajas de los artículos que adquirieron, que con sacrificio adquieren porque el recurso o el dinero que les van a entregar, ahora en el Buen Fin, es producto del trabajo de todo un año, en algunos casos; entonces, pues chequen las cajas, los empaques, eviten sacarlos tal cual y desbarátenlos antes de ponerlos a disposición del camión recolector de basura, para evitar que las personas se den cuenta qué fue lo que adquirieron, y esto también ayudaría mucho a evitar que los amantes de lo ajeno sepan qué es lo que hay al interior de sus domicilios”.