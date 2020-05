Por el hecho de no estar en Hacienda nos vamos a morir de hambre, dice mÃºsico en CuliacÃ¡n

Por el hecho de no estar en Hacienda nos vamos a morir de hambre, dice músico en Culiacán

Víctor tiene casi los 45 años dedicado a la música, durante toda su vida, no recuerda un golpe tan fuerte a sus finanzas y a las de su familia a causa del Covid-19, tienen meses sin trabajo y el Gobierno no les da créditos ni préstamos porque están en la informalidad

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Al finalizar la entrevista Víctor Manuel González Guzmán comparte su nombre, él es uno de los músicos que hoy se manifiestan en el Palacio de Gobierno debido a que no tienen trabajo, al hablar para la grabadora, se mantuvo firme por más de cinco minutos expresando lo que más de mil artistas regionales de Culiacán están pasando hoy en día a causa del Covid-19, pero sus ojos humedecieron al recordar como comenzó en la música hace más de 40 años, nunca había pasado “tragos” tan amargos como los que tiene hoy a causa de la pandemia.

"Pues desde que estaba en la primaria mi papá me compró una guitarrita y desde entonces me gustó la música (enmudece un momento y traga saliva), ya nada más tuve la edad de poder trabajar y formamos un grupo que se llamó 'Los Vikingos', me acuerdo que tenía como 16 años yo".

--¿Ahorita cuántos años tiene?

"Ahorita tengo 60 años, como 45 años tengo en la música, y nunca habíamos pasado una situación como esta, esto es inédito, la verdad yo no me acuerdo de algo así, hemos pasado por tragos amargos, pero no tanto".

Víctor es uno de tantos músicos que en la última semana han acudido al Ejecutivo Estatal por apoyos para sobrevivir a la pandemia, él así lo dice, se puede leer como algo fatalista, pero en la entrevista que regaló a Noroeste, menciona al menos cinco veces que hay familias que hoy mueren de hambre, son meses que estos trabajadores de la calle no tienen nada que llevar a sus casas.

El músico de 60 años comparte que son varias las veces que ha venido por apoyo a las oficinas del Gobierno del Estado para que lo ayuden con un préstamo, afirma y da su palabra de que pagará, pero tiene un gran problema, y esa es la razón por la cual se le ha negado un crédito, él al igual que la mayoría de quien labora en el medio artístico regional, lo hace en la informalidad, y las autoridades le piden que esté dado de alto en hacienda para que sea acreedor de un préstamo.

"Que sí, que nos pueden prestar dinero, pero que tenemos que hacer un trámite, y que tenemos que reunir tantos requisitos, nos piden algunos requisitos que no podemos cumplir, como el de estar afiliado al SAT, pero la gran mayoría somos músicos que trabajamos al día que no damos facturas no estamos en Hacienda, pero tenemos familias que nos piden comida, y por el hecho de no estar en hacienda se nos va a morir la gente de hambre", lamenta.

"La gran mayoría de los músicos no reunimos los requisitos que nos piden aquí en desarrollo social ¿qué vamos a hacer? Esperar a morirnos de hambre o de coronavirus, entonces nosotros venimos a hacer un planteamiento, necesitamos llegar a acuerdos urgentes, nosotros necesitamos liquidez ya, hay gente que no han recibido una despensa en este periodo, nos han dado 400 despensas para mil compañeros desde el mes pasado, imagínense", añade.

El músico lo reitera, jamás una crisis los había golpeado tan fuerte, señala que en esta época del año es donde les va muy bien, pero debido a la pandemia no podrán obtener ganancias, Víctor afirma que su familia está en el límite.

"Nosotros queremos pedirle al señor Gobernador (Quirino Ordaz Coppel), a él en especial que si no hay dinero que lo busque de donde sea, si se tiene que endeudar que se endeude, cómo va a ser posible que se muera la gente de hambre nada más porque no quieren endeudarse", exclama.

"Esta época, del Día del Niño, del Día de las Madres, del Día de los Maestros, es como la época de diciembre para nosotros, es la época donde agarras un poquito más de dinero, sin embargo, tú te das cuenta que la situación no se presta", sostiene.