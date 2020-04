Banco de Alimentos de Culiacán

Por el placer de ayudar

Daniel Tapia, director de la institución, hace un llamado a donar para beneficiar a las más de 26 mil personas que actualmente atienden en comunidades vulnerables

Leopoldo Medina

Culiacán._ Para Daniel Tapia Sánchez, director general del Banco de Alimentos de Culiacán, servir a las familias más desprotegidas llevando alimento a sus mesas, ha significado para él, un reto, un compromiso, pero sobre todo, de las mejores experiencias que ha tenido en su vida.

Fue en 2018 cuando ingresó a la dirección general de esta organización civil, y desde entonces su compromiso por mejorar la calidad de vida y alimentación de quienes lo necesitan, sigue siendo hasta hoy su filosofía de trabajo y de vida.

“Tengo apenas dos años aquí, pero en el tema de la ayuda social lo vengo desde hace tiempo atrás, ya que hace seis años fundé una asociación que se llamaba Por el placer de ayudar, y al quedarme sin trabajo, decido hacer algo por la gente que no tenía, en aquel entonces eran los reos del penal, luego a indocumentados, entre otros”, señaló Tapia Sánchez.

Así empezó, y con los años, su trabajo fue admirado por el presidente del Banco de Alimentos de Culiacán, Federico Bazúa, quien al ver su compromiso y verdadera vocación por ayudar al prójimo, lo llamó para dirigir esta organización.

“Estar dentro del Banco de Alimentos de Culiacán para mí ha sido un sueño, estar sentado en la silla al frente de la misma, ha representado un honor y un reto, porque si antes ayudaba a máximo 50 ó 200 personas por mes, hoy estamos ayudando a más de 20 mil, distribuyendo más 300 toneladas de alimento, no tiene comparación alguna ”, destacó.

Tapia Sánchez compartió que estos dos primeros años de trabajo, lo han hecho sentir satisfecho y orgulloso por todo lo que se ha realizado a lo largo de 21 años que lleva operando en Culiacán el Banco de Alimentos.

Hace llamado a ayudar

Indicó que actualmente, como organización, ante la contingencia del Covid-19 que se está viviendo, están realizado un arduo trabajo, esto al volverse después de las instituciones de salud, una de las más solicitadas en estas circunstancias.

“Sabemos que ante la contingencia, la gente se está quedando sin trabajo, sin ingresos, y por ende sin alimentos, por lo que si ya teníamos la demanda de 20 mil personas al mes, hoy se suma lo nuevo, y que en un mes lo vamos a triplicar, ante esto, lo que estamos haciendo es acopiar más alimento”.

Destacó además, que si antes la demanda de ayuda era limitada, con la pensión a familias que ya tenían, habrá que sumar nuevas, por lo necesitarán de más alimento e ingresos para seguir ayudando.

“Hoy el mensaje que estamos dando a la sociedad es muy sencillo, si dentro de tus posibilidades de dar, entonces apoya al Banco de Alimentos, y nosotros apoyaremos a las familias que lo necesitan, queremos ser el vehículo entre quien pueda dar y quien lo necesita con urgencia”.

Señaló que si bien existen personas que quieren ayudar y recibe apoyo de la gente, en la repartición o donación, no lo hacen de la manera correcta u ordenada, no llevan una estrategia, originando tumultos de gente sin una organización, y contradiciendo las recomendaciones de salud, y no enfocada a un grupo verdaderamente identificado como vulnerable.

Tapia Sánchez reconoció y agradece a la gente el gesto de querer ayudar, pero no de esta manera, para ello existen instituciones como ellos, con más de 21 años de historia, de experiencia, y que sí saben cómo hacerlo, con las medidas de seguridad que se necesitan en estos momentos.

“Si quieres ayudar, acércate a quien sí lo está haciendo de una forma profesional, enfocada a los grupos más vulnerables, verdaderamente identificados y que están siendo afectados, y no a los que solo piden por pedir, y tratar de que lo mucho o poco que nos llegue, lo reciba quien en verdad lo está necesitando”.

Crece la necesidad

El director compartió que en estos días, han repartido más de 700 despensas, tanto a sectores vulnerables, como al del gremio restaurantero, pero sólo a quien lo necesita con urgencia porque no tiene.

“No podemos darle a todos los que están siendo afectados, o a los que se quedaron sin trabajo, porque así como ellos, existen personas que están todavía mucho más abajo y desprotegidos, un ejemplo de ello, son nuestros ancianitos, y ahora con la contingencia mucho más, porque la ayuda para ellos ha crecido al doble”.

Tapia Sánchez agregó que en los últimos años, su crecimiento como organización ha sido mucho, ya que en 2019, repartiendo mensualmente más de 6 mil despensas, cifra que este año ha sido rebasada llegando a las casi 9 mil, creciendo un 15 por ciento.

Entre las limitantes que tienen, se encuentran las del espacio, situación que les ha impedido recibir donaciones muy grandes, por la falta de una amplia infraestructura.

A raíz de la contingencia, el Banco de Alimentos está atendiendo a más de 26 mil personas, número que seguirá creciendo cada día, y al que esperan poder apoyar, atendiendo a las comunidades no solo de Culiacán, sino de Cosalá, Navolato, y Mocorito.

“Vamos a seguir ayudando hasta que el alimento que tengamos se nos acabe, y el que podamos comprar nos alcance, hasta que podamos decir, ya no tenemos nada qué dar, que esperemos Dios quiera no suceda”.

¿CÓMO AYUDAR?

Si desea donar al Banco de Alimentos de Culiacán, puede llevar todo lo que sea productos no perecederos de abarrotes, principalmente harina, atún, masa, frijol, arroz, aceite, granos, artículos de limpieza, electrodomésticos, entre otros, los cuales serán repartidos entre los ocho distintos programas que ofrece la institución. También se reciben donaciones en efectivo.

Su dirección es en Calle Segunda, Manzana L, bodegas 8 y 9, en el Mercado de Abastos, teléfonos 667 718 8566 y 718 2472.