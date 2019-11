Carnaval de Mazatlán 2020

Por el sueño de ser la Reina Infantil

Cuatro pequeñas aspiran a ser la soberana de los niños en la máxima celebración mazatleca, que se realizará del 20 al 25 de febrero

Marisela González

Una fiesta familiar, llena de emociones, magia y muchas actividades, eso es el Carnaval de Mazatlán.

Aunque en sus inicios no estaba diseñado para un público infantil, el evidente gozo que entre los niños mazatlecos despertaba el ambiente de fiesta, orilló a que el lunes 26 de febrero de 1900 se verificara el primer desfile infantil, cuyos participantes iban vestidos de fantasía y disfraces variopintos.

En la primera época, en 1921, la primera reina fue Evangelina Díaz de León, mientras que en la segunda época, en 1968, la primera reinita fue Perla González.

La monarquía infantil se integró oficialmente al calendario de Carnaval en 1968 y su elección se ha determinado mediante una competencia de votos económicos.

La máxima fiesta es también para los niños y las aspirantes a la corona del reinado infantil del Carnaval de Mazatlán 2020 Somos América: Pasión, Alegría y Esperanza comparten su ilusión.

María Valentina Íñiguez Sánchez

Su sueño es ser reinita

Desde pequeñita, María Valentina Íñiguez Sánchez sueña con ser Reina Infantil del Carnaval y formar parte de la historia del puerto, por lo que hoy es una de las aspirante a la corona.

“Siempre he querido estar en el desfile, sentir la magia, el cariño de las personas y pues siempre le había dicho a mi mamá que quería ser reinita de todos los niños de Mazatlán y ser parte de esta historia”, dice.

La niña de 10 años es hija de Diana Karina Sánchez y Arturo Íñiguez, estudia el quinto grado de primaria, es la más pequeña de la familia y tiene dos hermanas mayores, Camila y Fernanda, quienes la apoyan en esta aventura.

“Mis hermanas me apoyaron cuando le dije a mi mamá que quería ser candidata, ellas me dijeron que este año va a estar muy padre y que todo es muy bonito. Yo me he preparado todos los días, ensayo mucho, me mido vestidos que me hace Sodelva, la que hace los vestidos de las reinas y eso me gusta”, comparte.

“Lo que más me gusta son los carros alegóricos, el desfile, el ambiente, las reinas, sus vestidos, todo, por eso quise participar. A los niños les diría que todo sueño es posible y que se animen a ser parte de esta fiesta tan bonita”.

PERFIL

Edad: 10 años

Estudia: Quinto año de primaria

Color de porra: Amarillo

Pasatiempo: Ser porrista y hacer manualidades

Ximena González Tirado

Inspirada por una soberana infantil

Desde que Ximena participó en el Baile Infantil que se realizó aquel lunes de 2016, cuando Emilia era la Reina Infantil, supo que quería ser parte de la historia del Carnaval de Mazatlán.

“Cuando tenía 5 años tuve la oportunidad de participar en el Baile Infantil, ese año la reina era Emilia y entonces me inspiró la manera que disfrutaba todas las cosas, cantaba, bailaba, hacía de todo, me motivó su felicidad y por eso quise ser candidata”, dice.

“Le platiqué a mi mamá que quería ser candidata y ella me dijo que le iba a platicar a mi papá y aceptó”.

Para la hija de Cruz Angélica Tirado y Martín González, el Carnaval es una fiesta en la que toda la familia, los amigos y primos pueden divertirse juntos.

A la estudiante de cuarto grado de primaria le gusta bailar, cantar y modelar, además de los juegos de mesa y dibujar.

De la fiesta porteña, lo que más le gusta son los desfiles, las coronaciones y el Baile Infantil.

“Ya he participando dos veces en carros alegóricos, se siente mucha adrenalina, me gustó mucho y ahora lo disfrutaré al máximo, como princesita, o mucho mejor, como la reinita, lo he soñado y espero se cumpla”.

PERFIL

Edad: 8 años

Estudia: Cuarto año de primaria

Color de porra: Morado

Pasatiempo: Bailar, cantar y modelar, además de dibujar y los juegos de mesa

Natalia Alatorre del Rincón

Tiene una motivación fraternal

Muy alegre y con la ilusión de obtener la corona se mostró Natalia Alatorre del Rincón, quien aspira a ser Reinita Infantil de esta gran fiesta.

La pequeña es hija de Cristina del Rincón y Fili Romero.

De tan solo 10 años, comparte su alegría por participar y los motivos para hacerlo, lo que describió como su sueño.

“Mi sueño era estar aquí, me siento muy feliz, muy emocionada, nerviosa, pero sé que esto va a valer la pena, me lo han dicho por ahí y espero disfrutarlo al máximo”, dice.

“Mi hermana Camila fue Reinita de la Poesía en el 2018, ella me motivó para yo también participara; iba a algunos eventos y ver cómo disfrutaba todo, eso me gustó”.

Entre sus pasatiempos está dibujar, salir y jugar con sus amigos.

“A mí no me importa ganar, me importa vivir la experiencia, aunque el sueño sí lo tengo; lo que más me ha gustado de la convivencia con el grupo es que me encanta estar juntos, me gustan las entrevistas, en realidad toda la fiesta”, comparte.

“Si como niños podemos participar, les diría que lo hagan porque les va a fascinar un montón lo que aquí se vive”.

PERFIL

Edad: 10 años

Estudia: Quinto año de primaria

Color de porra: Roja

Pasatiempo: Dibujar, salir a divertirse y jugar con sus amigos

Lizeth Camila Salas Navarro

Motivada por la Reina de la Poesía 2017

Participar en un carro alegórico y sentir la emoción de ver a tantas personas por el Malecón saludando a las reinitas infantiles, fue la causa por la cual hoy, Lizeth Camila Salas Navarro aspira a ser la soberana de los niños.

“Yo salí en un carro alegórico con Alin, Reinita de la Poesía 2017, ella es mi amiguita y me gustó. Me motivó mucho ver cómo disfrutaba el desfile, también disfrutó mucho las manifestaciones, las coronaciones, la presentación y todo, ella me dijo que se sentía muy bonito que te pusieran una banda y una corona, por eso quise concursar”, dice.

La pequeña hija de Paola Lizeth Navarro y Christian Salas cursa el quinto grado de primaria y le gusta patinar, bailar y jugar con su hermanito pequeño Christian.

“Me gusta ser muy alegre, muy bailadora y cantar. Del Carnaval, me gustan los carros, las reinas, los vestidos, el desfile, todo”, revela.

“Ojalá y los niños disfruten esta fiesta que es muy bonita y alegre, que disfruten de todo y que sean muy felices”.

PERFIL

Edad: 10 años

Estudia: Quinto año de primaria

Color de porra: Rosa fiusha

Pasatiempo: Patinar, bailar y jugar con su hermanito