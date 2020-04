Por emergencia sanitaria se cerrarÃ¡n playas de Escuinapa, a partir de este fin de semana

Por emergencia sanitaria se cerrarán playas de Escuinapa, a partir de este fin de semana

'Vamos a cerrar playas, ahora en Semana Santa no se va a permitir el acceso. Se hará cargo la policía municipal, va a poner sus filtros en cada entrada a la zona de playas más concurridas, porque estamos viendo que la gente no está respetando, expuso el Alcalde Emmett Soto Grave

Noroeste / Redacción

01/04/2020 | 12:07 AM

ESCUINAPA DE HIDALGO, Sin. _Continuando con la implementación de medidas para contener y mitigar casos de coronavirus en el municipio, el Alcalde Emmett Soto Grave indicó que este fin de semana inicia el cierre de playas en Escuinapa.

Explicó que se centrarán filtros preventivos en los accesos a las playas más concurridas de la costa, ya que elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al igual que Protección Civil, serán los encargados de la vigilancia en Semana Santa.

“Vamos a cerrar playas, ahora en Semana Santa no se va a permitir el acceso. Se hará cargo la policía municipal, va a poner sus filtros en cada entrada a la zona de playas más concurridas, porque estamos viendo que la gente no está respetando, las playas se llevan abarrotadas los fines de semanas”, comentó el primer edil vía boletín.

Soto Grave lamentó que el puerto de Teacapán aún permanece con afluencia turística, pese a las indicaciones de la Secretaría de Salud de permanecer en casa, pues se trata de ser consciente ante un virus que principalmente ataca a todos, principalmente a las personas más vulnerables.

“Teacapán llenísimo. Mucha gente no está teniendo consciencia, sobre todo los jóvenes que piensan que no se van a enfermar, pero tal vez no se vaya a complicar, van a llevar esa enfermedad a su casa en donde están sus abuelos, sus padres, donde hay gente con enfermedades crónicas que a ellos se les va a complicar, que sean responsables”, invitó.

El munícipe manifestó que como autoridad se acatan las indicaciones federales y estatales para evitar la propagación de Covid-19, puesto que se busca que no sea un caos sanitario, reiterando que las playas ahí están y se pueden disfrutar después de la pandemia mundial.

“Nosotros como autoridad vamos hacer lo que nos corresponde, porque no queremos que Escuinapa viva un caos sanitario, como estamos viendo que se vive en otras ciudades de México, a partir de este fin de semana se cierran las playas; no se van a ir, ahí están, son las cuatro semanas que debes de permanecer en tu domicilio y tenemos que hacer las cosas bien en cuatro semanas y esto no se nos va a ser un problema”, culminó.