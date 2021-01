Por fallas del sistema no pueden tramitar placas, tarjetas de circulación, licencias, ni actas en Unidad Administrativa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Sin poder tramitar placas, tarjetas de circulación, licencias, ni actas de nacimiento están ciudadanos que acuden a dependencias de la Unidad Administrativa.

Esto debido a fallas del sistema, aunado a que no hay personal en Recaudación de Rentas, Catastro ni Registro Civil que dé respuestas sobre donde pueden hacer trámites.

“Se fueron a las once, es que no hay sistema oiga” señaló un guardia de Seguridad a una Ciudadana.

“Pues soy maestra jubilada y cuando trabajaba, aunque no hubiera nada que hacer, teníamos que cumplir con el horario, aquí no hay nadie” le replico una ciudadana al Guardia de Recaudación y Renta.

A las once de la mañana algunos trabajadores se retiraron del sitio, debido a que no se podía trabajar, justifico el guardia, no había nada que hacer, por lo que optaron por retirarse.

“Que desde el catorce de diciembre no hay sistema, entonces no saben cuándo vamos a poder registrar al niño, ni siquiera hay gente que nos diga cuando, solo nos dicen que nos vayamos a Mazatlán, que allá sí hay sistema” señaló una persona que acudió al lugar

En Vialidad y Transporte el Delegado Pablo Contreras Palomares indicó que desde mediados de diciembre no había sistema, pero se le informo que probablemente mañana jueves ya se puedan hacer trámites.

“Sí nos estamos presentando, pero no hay sistema, la opción que damos es que quienes van a renovar licencias, que hagan el trámite en línea para que paguen y aquí les damos la licencia, eso sí podemos, pero nuevas licencias no” dijo.

El personal de su dependencia cumple horario normal, como parte de las guardias, aunque hoy seis de enero entraron oficialmente todos los burócratas a trabajar.

Manifestó que se le informo que el problema se tiene en varios municipios del sur, pero podría quedar resuelto el día de mañana jueves, para que se hagan los trámites que los ciudadanos requieren.