Por falta de materiales, se detiene Escuelita Temporal Bicentenario, en Culiacán; piden apoyo

El centro de apoyo educativo tuvo que suspender sus actividades ante la falta de materiales escolares, de desinfección y alimentos

Belem Angulo

La Escuela Temporal Extensión Bicentenario, un espacio informal de apoyo a la educación a distancia fundado por tres hermanas pepenadoras, ha tenido que suspender sus actividades debido a la falta de recursos materiales y económicos.

Mediante una colecta en especie, las organizadoras del centro educativo buscan continuar con el funcionamiento del espacio.

"No tenemos ya recursos cómo seguir, ya no hay manera. Ya se agotó todo", mencionó Esmeralda Patricia Quiñónez Terán.

LA COLECTA

Las líderes del proyecto instalaron un centro de acopio en el quiosco a un costado de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario para recibir principalmente útiles e insumos de desinfección y protección, esto último ante la pandemia por coronavirus.

Además, la Escuela no cuenta con internet, por lo que Quiñónez Terán solicita el apoyo para sustentar esta herramienta.

"Qué le hace que lo paguen directamente las personas que me quieran ayudar, si no quieren que no me den el dinero", pidió.

El centro de acopio funcionará este martes y miércoles de 8:00 a 17:00 horas.