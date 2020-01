Por falta de recursos federales, la UAS no podrÃ¡ pagar hoy la quincena

Por falta de recursos federales, la UAS no podrá pagar hoy la quincena

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció que no ha podido acceder a los recursos ordinarios del Gobierno federal y tal vez ni mañana lo puedan hacer

Noroeste / Redacción

Los recursos que la Federación debería radicar en las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa no han llegado y por lo tanto, no ha sido posible pagar este día el pago de la primera quincena de enero.

Incluso, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, señaló que probablemente ni este jueves pueda ser cubierto el pago.

Admitió que no se tiene garantizado cuándo llegarán los recursos que el Gobierno federal debería suministrar a la universidad.

“No han llegado los recursos ordinarios correspondientes al mes de enero, esto significa que el día de hoy no se pagará la quincena y probablemente de no recibirlos mañana a temprana hora, tampoco se pagaría el día de mañana (…) estos aspectos son de lamentarse porque vulnera lo más sagrado que tiene un trabajador que es el derecho a su prestación, a su quincena, pero además viola la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa; hemos realizado todo el procedimiento que se requiere, el protocolo y no tenemos garantizado que esa ministración del Gobierno Federal llegue el día de hoy o el día de mañana”, lamentó Guerra Liera.

Desde la cabina principal de Radio UAS el dirigente universitario explicó que, como se ha acostumbrado, en la Universidad debió haberse pagado la quincena el día de ayer, pero hasta el día de hoy no han llegado los recursos ordinarios ni extraordinarios a pesar de haberse aprobado los presupuestos y de haberse cumplido con la firma y entrega del Convenio de Apoyo Financiero.

“En este sentido hemos acordado un Plan de acción para informar a la sociedad, informar a las autoridades sobre esta grave situación (…) ante la ausencia del cumplimiento del presupuesto ordinario tenemos por lo pronto un plan mediato, vamos a presentar en los próximos días un plan de acción mucho más acabado donde implique otras actividades”, dijo.

El Rector anunció que este jueves en la ciudad de Los Mochis se empezará con la distribución de información en los principales cruceros para enterar a la ciudadanía que la Universidad no paralizará actividades, no afectará la actividad académica y mantendrá a sus estudiantes dentro del aula.

“Es importante que la sociedad tenga muy en claro la situación por la que hoy pasa la Universidad Autónoma de Sinaloa, por un lado muy fortalecidos por el Gobierno Estatal para continuar esta estabilidad y la función nodal de la institución y por otro lado hay situaciones que han retrasado no sólo a la UAS, sino al resto de las universidades, que no les ha permitido radicar el recurso ordinario correspondiente al mes de enero”, externó.

La Universidad, señaló, depende del presupuesto federal para garantizar el pago de los salarios y especificó que tanto en Los Mochis como en Guamúchil se realizará un volanteo, una reunión con medios de comunicación y una reunión informativa con personal académico, administrativos y jubilados, mientras que en la ciudad de Mazatlán harán lo mismo los líderes sindicales.

Anunció que el viernes se tendrá volanteo a nivel estatal y además de ello en Culiacán se tendrá una sesión informativa con jubilados en el recinto del Consejo Universitario, para informar de la situación y de lo que hoy los tiene sin poder recibir un presupuesto acordado.

“Esta es la situación que tenemos al día de hoy y es preocupante no poder corresponder lo que estamos convencidos que es prioritario en la Universidad como es el salario, y repito, hasta el día de hoy el recurso no ha sido radicado y que vemos difícil que se haga en el transcurso de las próximas horas porque hay mecanismos y tiempos para hacer este tipo de transferencias”, reiteró el Rector.

Guerra Liera recordó que con el anterior Gobierno Federal “se había pulido” no retrasar la firma de convenio para evitar afectar a las universidades por falta de pago, hoy les dicen que en los próximos días podría liberarse esto, pero mientras no se dé así la Universidad continuará con el plan de acción y con otros mecanismos que permitan informar y manifestar el desacuerdo y la inconformidad, y con la participación de la comunidad universitaria levantarán una protesta para que los recursos que son de la institución puedan llegar y así cumplir con los salarios y con sus actividades nodales.

El dirigente universitario agregó que a ninguna universidad en el país se le ha radicado el recurso ordinario y se desconoce el lapso o los tiempos para que eso ocurra.

“Lo que sí es claro que los tiempos de una administración para darle seguimiento a la transferencia de los recursos es diferente a los tiempos del trabajador que tiene una fecha para cobrar su quincena (…) no es solo la UAS sino todas las universidades públicas estatales que hasta el día de hoy no se les ha radicado el recurso (…) necesitamos que se agilice la entrega, ya en este momento ya es tardía, ya se incumplió, y que esto va repercutir en miles de trabajadores académicos y administrativos en el país”, enfatizó.

Así mismo destacó que debe quedar claro que no es una situación interna donde se niegan las autoridades de la Universidad a pagar, sino que es porque hay ausencia del recurso, y la institución no tiene para solventar los pagos, además aclaró que no se culpa al Presidente López Obrador, pero sí calificó de inédito que los recursos extraordinarios y los ordinarios no hayan llegado aún.