Por Festival AÃ©reo se suspenderÃ¡n actividades acuÃ¡ticas

Por Festival Aéreo se suspenderán actividades acuáticas

Desde las 11:00 horas del sábado se restringirán playas, malecón y actividades recreativas en el mar, para evitar accidentes

Fernanda Magallanes

Por el Festival Aéreo que se realizará en dos funciones el sábado en este puerto, se suspenderán las actividades recreativas en el mar y se prohibirá el ingreso de bañistas a la playa a partir de las 11:00 horas, informó la empresa Altius Events.

Mañana viernes, algunos pilotos realizarán pruebas de vuelo, por lo tanto, desde mañana se suspenderán dichas actividades.

“Por seguridad de todos, se determinó lo siguiente, no se permitirá la navegación de embarcaciones durante prácticas y el día del evento, cerrando la navegación del puerto desde las 11:00 horas. No habrá actividades de kayac, paracaídas u otras actividades similares, así como también no se permitirá el acceso a la playa a bañistas durante las prácticas y el evento”, se comunicó.

Además de estas indicaciones, no se permitirá el uso de drones y la circulación del malecón será cerrada a partir de las 11:00 horas, sólo se le permitirá el acceso a las unidades de auxilio, como Cruz Roja y Bomberos, así como de Protección Civil.

Las funciones de vuelos están programadas el sábado a las 13:00 y 17:30 horas.

Es la primera vez que Mazatlán tendrá un evento internacional de estas características.

Serán nueve aviones, dos flyboards, tres paracaídas y un helicóptero los que participarán, y se espera la visita en el malecón de unos 45 mil espectadores.