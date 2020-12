Por iniciar, vacunación contra el Covid-19 en México, confirma Ebrard

Hugo López-Gatell dice que el cubrebocas 'no es indispensable': AMLO

Noroeste / Redacción

Después de que se conociera que el Reino Unido avaló el uso de emergencia de la vacuna elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la compañía alemana BioNTech, contra el coronavirus SARS-CoV-2, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó este miércoles que en México la inoculación está por iniciar en este mes.

"Autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada por Pfizer. En México ya tiene la autoridad regulatoria [Secretaría de Salud y COFEPRIS) la solicitud correspondiente. Lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar en diciembre 2020", escribió el canciller en su cuenta de la red social Twitter.

La madrugada de este mismo día, el Reino Unido avaló el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19, desarrollada por Pfizer y BioNTech, tras el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos británica, por lo que dicho País iniciará la vacunación masiva de su población la próxima semana, según lo informó el Ministerio de Salud.

En los ensayos clínicos, de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna demostró ser un 95 por ciento efectiva y con buenos resultados para todas las personas, tanto jóvenes como ancianos.

"Es inminente que si todo esto sale como lo hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar como esperamos que se pruebe en Estados Unidos y Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso", señaló Ebrard Casaubón la semana pasada.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este mismo miércoles, que Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, le recomienda no usar cubrebocas porque no es indispensable.

"Me dice el doctor Hugo Lopez-Gatell, que es el que me orienta y el doctor [Jorge] Alcocer [Varela], que no es indispensable [usar cubrebocas], que hay otras medidas. Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros", comentó el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina.

"Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos cuidarnos, de que ya somos mayores de edad. Ha habido muchísima información de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer; entonces seguir esas recomendaciones, es lo que yo hago, voy a giras, por ejemplo, y no hay mítines", agregó el mandatario nacional.

"A veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios no les gusta que tenga el vidrio arriba, pero sí tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida [...] Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el principio, lo que me han recomendado es guardar la sana distancia, el aseo de manos, tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es fundamentalmente", abundó.

"Es lo que volvería a recordar a todos: que nos cuidemos, más que las imposiciones de que 'no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra', esa recomendación o lo que tiene que ver con toque de queda, medidas coercitivas, lo que está a flor de piel en autoridades que quieren mostrar su mano dura, dictadura. Todo eso no es lo más importante", añadió López Obrador.

"Cada quién es libre [...] El que quiera ponerse el cubrebocas y así sentirse más seguro lo puede hacer, yo no lo estoy impidiendo. Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable y que nos cuidemos", indicó.

"Si se usa el cubrebocas y, si de esa manera la persona se siente más segura, adelante, todos a tener el cubrebocas. Si una autoridad así lo recomienda, hay que hacerle caso", expresó el titular del Poder Ejecutivo federal.