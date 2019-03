Por instrucción del Presidente, Policía Militar no buscará narcotraficantes

José Luis Valdez Chávez, nuevo comandante de la Tercera Brigada de la Policía Militar, evitó responder si este cuerpo castrense buscará a Rafael Caro Quintero

Antonio Olazábal

20/03/2019 | 10:12 AM

CULIACÁN._ La Policía Militar en Sinaloa ya no perseguirá ni buscará enfrentamientos con narcotraficantes, afirmó José Luis Valdez Chávez.

El castrense, que este miércoles tomó protesta como Comandante de la Tercera Brigada de la Policía Militar, con base en El Sauz, afirmó que por instrucción del Presidente de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, ya no se perseguirán narcotraficantes.

"La instrucción del señor Presidente es no perseguir narcotraficantes, no buscamos el enfrentamiento, la confrontación, nosotros estamos acercándonos a la población civil, a la sociedad", señaló.

"Se tiene que dar, porque estamos afectando sus actividades, se tiene que dar, pero el personal está adiestrado... Yo quiero decirle que la actividad que hace la Policía Militar es de proximidad, raramente tendremos enfrentamientos", agregó.

Cuestionado si la Policía Militar buscará también Rafael Caro Quintero, el Comandante evitó hablar de ello, y reviró diciendo que se estaba saliendo del tema que se trataba en esta mañana, que era explicar la operatividad de la Policía Militar.

"Vuelvo, insisto, es proximidad social, ya te saliste del tema", respondió y se marchó.

Antes de irse, Valdez Chávez explicó que Sinaloa contará con 2 mil 300 elementos castrenses, y que la prioridad será la proximidad para la ciudadanía.

"De la Policía Militar hay un promedio de 2 mil 300 que son los que están efectivamente trabajando, somos un poco más, pero le vamos a descontar lo que son cursos y eso", compartió.

"Ahorita principalmente estamos en Mazatlán, en Culiacán y en la parte norte, Guasave, ahí estamos ahorita destacados, tenemos 21 secciones, es decir, 21 grupos de 30 que realizan patrullaje en esos municipios, pero insisto, es complemento de lo que hace la zona militar", detalló.

Hasta el momento los elementos castrenses no han tenido muchos enfrentamientos contra integrantes del crimen organizado, explicó, que esto no es algo que se esté buscando, pero en ocasiones no se podrán evitar, dado que se atenta contra sus intereses.

"Hemos tenido a lo que ahorita llegué, la semana pasada, un enfrentamiento, nada más, y eso fue un ataque, no fue enfrentamiento, en el cual, por el buen adiestramiento se logró detener a dos individuos y el aseguramiento me parece de seis armas y municiones, ni buscamos la confrontación, estamos en apoyo de la Novena Zona Militar", subrayó.