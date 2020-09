Por 'justicia social', insiste SESP en reevaluar a policías reprobados en control y confianza

Renato Ocampo Alcántar, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, señaló que buscarán hacer las reevaluaciones necesarias para darle otra oportunidad a los agentes, sobre todo a los de las corporaciones municipales

José Abraham Sanz

Después de la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que muestra que casi 2 mil policías de diferentes ámbitos y corporaciones en Sinaloa no aprobaron sus exámenes de Control y Confianza, el Secretariado estatal insiste en que se reevaluarán los reprobados, como un gesto de justicia social.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, señaló que buscarán hacer las reevaluaciones necesarias para darle otra oportunidad a los policías, sobre todo a los de las corporaciones municipales.

Según la última evaluación, un total de mil 435 agentes de las policías municipales en Sinaloa no lograron aprobar el examen, cuyos resultados se publicaron en marzo, cifra que representa el 33 por ciento del estado de fuerza de ese nivel del orden.

Ocampo Alcántar recordó cómo los procesos anteriores tenían resultados muy bajos y después de revisarlo, lograron hacer modificaciones y tropicalizar el modelo, lo que permitió que más policías lograran aprobar.

“En los principales municipios se hizo una revisión de todos lo expedientes que estaban no aptos y se llevó a que prácticamente el 90 por ciento pudieran ser reevaluados; hay algunos que no pueden ser reevaluados, porque mantienen ciertas características que ya no son aptas, ni por la revisión que estamos haciendo nosotros”, dijo.

“Se mandó a todos los municipios los listados en donde estaban los elementos que pudieran ser reevaluados, y se ha tenido una reevaluación de muchos elementos aquí, particularmente aquí en Culiacán”.

Dijo que ahora el resultado de aprobación de los policías locales es de 75 u 80 por ciento.

“Sin embargo sí hay un porcentaje de policías que son reprobados, y que aún haciéndoles el examen, la reevaluación, pues tampoco aprobaron y la norma establece que el mes de marzo del año que entra, es el mes en donde todos los policías que no estén aptos, pues van a tener que ser dados de baja”, explicó. “Hasta ahorita no hay una modificación de fecha, que haya establecido el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no sabemos si va a haber (cambios)”.

“Pero nosotros estamos dándoles seguimiento al tema con los municipios, pudiendo trabajar y hacer las reevaluaciones que pudieran ser necesarias”.

El resultado de julio señala que 4 mil 348 elementos fueron evaluados, de los que solo 2 mil 870 lograron la aprobación, mil 435 fueron reprobados y 43 aún no realizan el examen. Lo más destacado de esta noticia es que del universo de policías en Sinaloa que hay en las calles, 4 mil 354, solo 2 mil 565 laboran con una aprobación del examen de control y confianza.

“No hay que olvidar que muchos de esos policías, pues, son padres de familias que no necesariamente tienen las condiciones mejores y que no tenían la capacitación que deberían de tener, entonces es un acto de justicia social de algunos policías que estaban no aptos, cuando sí son aptos”, insistió Ocampo Alcántar.

“Entonces ese trabajo se está haciendo a conciencia, estamos pudiendo recuperar y haciendo justicia social y dignificación de la policía; pero sin duda, como siempre lo he dicho, yo estoy seguro que la mayor cantidad de policías de Sinaloa son buenos policías, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y que todos nuestros policías son buenos, también tenemos policías que no hacen las cosas correctamente y que los tenemos que detectar para poder tener una depuración de los cuerpos policiacos”.

TIENE SINALOA SOLO 71 POR CIENTO DE POLICÍAS APROBADOS

Según el último resultado de la evaluación del examen de control y confianza, que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en julio, solo el 71 por ciento de los agentes logró aprobar, es decir, 5 mil 072 de 7 mil 106.

Ámbito Evaluados Aprobados No aprobados Pendientes Aprobados Vigentes

Estatales 897 798 90 9 753

Custodios 474 322 147 5 261

Investigación 1387 1082 291 14 860

Municipal 4348 2870 1435 43 2565

TOTAL 7106 5072 1963 71 4439