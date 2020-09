Por lluvias, hay temor en los vecinos de Valle Alto, en Culiacán

Los ciudadanos temen volver a perderlo todo, por lo que ante cualquier amenaza de fuerte lluvia están preparados para salir del sector

Leopoldo Medina

Aunque pocas han sido las lluvias que se han registrado en Culiacán, son suficientes para que algunos vecinos de la colonia Valle Alto vivan con miedo e incertidumbre, de tener que pasar de nuevo por una inundación, tal y como lo vivieron en 2013 por el Huracán Manuel, y en 2018.

Frente a su casa barriendo el patio, la señora María Gastélum, al cuestionarla sobre cómo le ha ido en esta temporada de lluvias, su respuesta es contundente, otra vez mal.

Compartió que con la lluvia que se dio la semana pasada, ya fue afectada en su casa, padeciendo algunos daños en su vivienda.

“La lluvia del pasado lunes que fue muy fuerte, logró rebasar la altura de mi tobillo, eso fue suficiente para que se levantara el piso, si ese poco de agua causó eso, imagínate si llega a subir más, otra vez viviría lo mismo que años anteriores”, señaló.

La vecina compartió que en la colonia ella es de las primeras familias que llegó a habitar este fraccionamiento, siendo una de las afectadas durante el Huracán Manuel en 2013, evento que no olvidará nunca, y respecto al que hasta la fecha no se ha hecho nada.

“El huracán fue algo feo, aquí nos inundamos mucho, el agua pasó la altura de las camas, a ese nivel, no estábamos preparados para eso, nos agarró desprevenidos, el canal se desbordó, y el agua cubrió todo, aquí perdí la sala, comedor, ropa, documentos, pero gracias a Dios aquí estamos”, resaltó la vecina.

Gastélum platicó que, después de lo sucedido en 2018 donde también se inundaron, el fraccionamiento solo les dio de apoyo una cubeta de cloro y una escoba, fue todo, pero más no se ha hecho por evitar que se siga inundando esta colonia.

“Sé que han dragado el canal, que según lo iban a recubrir de concreto, pero no se ha hecho, lo único que ha hecho el fraccionamiento han sido más casas, levantar cerros, para seguir construyendo, pero obras para evitar inundaciones, no”.

Aquí el único que ha venido a brindar apoyo fue el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, cuando estaba en campaña, prometió que iba hacer muchas cosas, como arreglar el dren, que haría reparaciones, pero hasta el momento no se ha visto nada, que lo único que ella a visto arreglado es donde está el canal que pasa por Álamo Grande, fuera de eso no hay nada.

“Aquí sigo porque no tengo para dónde irme, pero hoy estamos preparados con todo a la mano para salir en caso de una nueva inundación, que esperemos no suceda, porque ahora sí, no sabríamos qué hacer, sería perderlo todo otra vez”, destacó la vecina.

Un caso similar al de María es el de la señora Rosaura, adulto mayor que ante la amenaza de lluvia dijo que está “Con el Jesús en la boca” por el temor de ser afectada una vez más en su patrimonio, por los estragos causados por las lluvias.

“Aquí cuando llueve se pone muy feo, mejor ni me pregunte porque me va hacer llorar, perdí mucho en mi casa en años anteriores, nos fue bien mal, y ahora con los aguaceros que han caído, pues tenemos miedo por no saber qué esperar”, señaló

Recordó que cuando fue el Huracán Manuel tuvo que salir corriendo de la cenaduría que había abierto con su familia, ubicada por el bulevar principal, esto por la cantidad de agua que arrojó el canal al desbordarse, afectando la colonia.

Aunque ella se encuentra en un área un poco alta sobre el bulevar, la fuerza del agua logró rebasar más de los dos metros de altura, afectando a la mayoría de los que habitan la colonia.

Hasta el momento, indicó, no está informada sobre si actualmente se han hecho reparaciones en ese sector, pero sí ha visto cómo han hecho cosas al canalito del bulevar principal.

Hoy tiene un pequeño abarrote, pero al ver que comienza a llover y si ve que es fuerte, opta mejor por bajar las cortinas, y retirarse a su casa con su esposo e hija.

“Las lluvias han sido pocas, y he visto que el agua ha tenido buena salida, del lado del canal no sé cómo estarán las cosas, pero esperamos este año que no se repita lo mismo, no queremos pasar por eso otra vez, y tener que perder lo que tengamos en casa, otra vez ya no”, resaltó la señora Rosaura.