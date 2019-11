Por lluvias, viven en Guasave un día sin sol

Aunque las lluvias acumuladas fueron mucho menores a las que se esperaban, las precipitaciones fueron constantes desde el amanecer hasta el anochecer, por lo que el astro rey no pudo observarse en todo el día; autoridades no reportan afectaciones

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Una pertinaz lluvia que por momentos se quitaba y en otros lapsos de tiempo arreciaba fue la postal que vieron los guasavenses todo el día este miércoles, en el que por la nubosidad que prevaleció desde el amanecer hasta el anochecer no pudo verse el sol.

Francisco Soto Sánchez, director de Protección Civil, manifestó que la lluvia dio inicio poco antes de las 4:00 horas y hasta poco después de las 10:00 el reporte era de que se habían acumulado 10 milímetros, pero se esperaba que continuara el mal clima el resto del día.

El pronóstico no falló, pero por lapsos de tiempo cesaba la lluvia y en otros momentos arreciaba. Así estuvo todo el día.

Las clases fueron suspendidas en los turnos matutinos y vespertinos, medida que salvo algunas instituciones privadas del nivel superior, todas las escuelas acataron. El resto de las actividades se desarrollaron con normalidad.

De las 10:00 a las 15:00 horas se habían sumado otros 14 milímetros de lluvia acumulada. A esa hora se convocó a sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, donde las autoridades dieron un balance de la situación.

“Afortunadamente no nos cayó tanta agua, fue muy poco acumulado, se especulaba que nos iba a dar más fuerte la lluvia, en la madrugada nos cayó una lloviznita muy leve, pero ahorita ya hay unas calles donde ya se está sintiendo la inundación y si no desfogamos esa agua se nos puede meter dentro de las viviendas, no queremos que se dé eso porque habría pérdidas materiales”, manifestó.

El funcionario subrayó que el pronóstico era que en el resto del día y la noche continuara la lluvia, además de que se esperaban rachas de viento.

Soto Sánchez aclaró que fuera del encharcamiento de las calles, no tenían reportes de inundaciones en ninguna parte del municipio, sin embargo, se mantendrían en alerta ante el pronóstico de que las precipitaciones seguirán manifestándose este jueves.

Gerardo Peñuelas Vargas. Secretario del Ayuntamiento de Guasave, subrayó que se mantendrían atrincheradas las dependencias de gobierno y los organismos que están sumados en el Consejo Municipal de Protección Civil para actuar de inmediato en caso de que se presente alguna contingencia derivada de las lluvias.