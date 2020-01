Por meses soportaron bullying, y hoy llega un premio: Flor Amargo y Ed Maverick van al Vive Latino

Durante 2018, el nombre de dos artistas emergentes comenzó a resonar en Internet por la cantidad de comentarios negativos que recibían sobre su trabajo y persona; ahora formarán parte de la 21 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Las redes sociales se han convertido en una “herramienta” imprescindible del día a día, sin embargo éstas también pueden llegar a ser un arma de doble filo. En los últimos años se han dado a conocer infinidad de casos en donde los usuarios aprovechan este medio para hacer bullying a alguien más, uno de los sectores que se han visto más afectados por este tipo de situaciones es la industria musical.

Durante el 2019, el nombre de dos artistas emergentes comenzó a resonar en Internet por la cantidad de comentarios negativos que recibían sobre su trabajo y persona: Flor Amargo y Ed Maverick, músicos mexicanos que formarán parte de la 21 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino.

La cantautora Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, ha tenido que luchar en diversas ocasiones contra el acoso de los cibernautas, quienes constantemente la critican por su personalidad, por los diversos altercados que ha llegado a tener con las autoridades y, sobre todo, por el video que se viralizó de un niño tapándose los oídos mientras la ex concursante de La Voz México estaba cantando.

Amargo, quien confesó haber sido víctima de bullying desde muy pequeña, apuntó que la mayor herramienta que uno mismo tiene para combatir estos altercados es la confianza.

“Tú tienes que creer en ti y tu seguridad no tiene que venir de la aceptación de los demás, de que te quieran, tú quiérete, ámate. Yo me amo como soy y me amo a pesar de todo lo que digan los demás y lo que digan mis haters, a quienes amo también porque ellos son mis obstáculos y me han ayudado a decir ‘cómo de que no se puede’”.

El pasado 11 de enero, el nombre artístico de la compositora se volvió viral en redes sociales luego de que denunciara que autoridades del ayuntamiento de Guadalajara la despojaron de sus instrumentos mientras realizaba una pequeña presentación en la calle.

Con esta situación, Flor comenzó a reunir esfuerzos para poder abrir el colectivo El Arte Callejero y la Academia de Artistas Callejeros. Además de estas organizaciones, la compositora comentó que se está por rodar un documental para que “las calles se llenen de arte y no de violencia” y advirtió a las autoridades que “antes de llevarse un artista callejero lo piensen dos veces”.

La cantante que pasó de tocar en las calles al Teatro Metropólitan aseguró que durante todos estos años ha tenido que “picar piedra” y es gracias al apoyo de los medios y de la gente que podrá presentarse en el festival más importante de Iberoamérica. “A ellos les debo que hoy esté en Vive Latino”, apuntó.

En contraste, Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido como Ed Maverick, joven de 19 años oriundo de Chihuahua, es el vivo ejemplo de cómo el Internet puede ayudar a construir y a “destruir” una carrera en tan poco tiempo.

El intérprete de “Fuentes de Ortíz” que saltó a la fama principalmente por redes sociales se vio en la necesidad de cerrar su cuenta de Twitter el pasado mes de noviembre después de que los insultos y los mensajes que recibía se salieran de control a tal grado que se llegaron a convertir en amenazas.

y cuando digo que se está saliendo de control es cuando recibo este tipo de mensajes, jeje. ¿estoy exagerando? no. pic.twitter.com/lXFThYrSra — ed maverick (@edmaverickmus) 25 de noviembre de 2019

Durante la conferencia de Vive Latino, Ed expresó que se está viviendo una etapa en la que los artistas emergentes tratan de mostrar más su lado humano y no ser rockstars.

“La neta es sólo que la gente se acostumbre que a nosotros no nos importa hacernos los que no nos duele, hacernos los que ‘esto y el otro'”, recalcó. “Tratar de compartir todos estos sentimientos sean malos o sean buenos para el publico nos va a quitar de muchos tabúes a los artistas y así, el bullying ya vale v...”, agregó.

Maverick confesó que desde hace algunos años es fan del festival y que el ser considerado para la 21 edición es “un sueño cumplido”.

“De morro me metía a ver el streaming de Coca Cola, soy fan del festival y pisar el escenario, el mismo escenario de mismos artistas que admiro, es irreal, no lo puedo digerir tan fácil y dejo que fluya”, indicó.

El próximo 15 de marzo, el Foro Sol será testigo de la evolución que han presentado en los últimos años este par de artistas emergentes, quienes disfrutarán de sus seguidores dejando a un lado el ciberacoso y los prejuicios con los que han tenido que lidiar.