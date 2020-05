Por obra del destino, Emir Alejandro Audelo Andrade se convirtió en maestro de baloncesto

DÍA DEL MAESTRO

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El gusto por la enseñanza se presentó sin esperarla, sin buscarla o por haberla aprendido en un aula, sino por el contrario, la adquirió en el camino por el simple gusto de transmitir lo que más le apasiona.

Emir Alejandro Audelo Andrade, licenciado en Comunicación, hoy en día es el director de la Academia de Baloncesto Pitbull’s, con varios alumnos a su cargo y con resultados positivos.

Sus ganas de aprender y de entregar un poco de lo que ha adquirido a lo largo de los años, inclusive jugando a nivel profesional, le ha llevado a encabezar selecciones a nivel local y estatal.

“Cuando inicié con la academia creo que fue más que nada por hobbie, era algo que me gustaba, siempre lo he traído, el estar enseñando lo poco o mucho que yo sé, compartiéndolo con los demás. Era algo que me pasaba con los equipos que jugaba, siempre tratando de ayudar al compañero”, recordó Audelo Andrade.

“Después de empezar así, enseguida le fui dando la seriedad más bien a este oficio que la verdad me ha dado muchas satisfacciones, y no tanto en el ganar, sino en la manera de estar impactando en muchos niños y jóvenes, eso es lo que a mí más me llama de ser entrenador o ser coach, lo mío es más formativo en todos los niños que pasan por ahí, dar un granito de arena con todos ellos”.

A diferencia de otros años que han festejado el Día del Maestro en cancha y con muchos mensajes, en esta vez será distinto por la situación de la pandemia se seguirá con los entrenamientos virtuales para continuar con las medidas de salud.

“Nunca hemos hecho nada en grande el Día del Maestro, pero sí he recibido muchos mensajes, mensajes de mamás, de alumnos, por todo lo que hemos hecho con ellos dentro de la academia y es como la hemos pasado esa fecha.

“Este año va a ser muy diferente, el Día del Maestro lo haremos de manera virtual, como lo estamos haciendo en las clases diarias, debido a la pandemia que estamos viviendo, esperando pasarla muy bien como en los años pasados y seguir recibiendo esos mensajes de agradecimiento”.

Su primer acercamiento

El también jugador en el Circuito de Baloncesto del Pacífico le debe mucho de su interés por este deporte a la entrenadora Julieta López de la Peña.

“Todo empezó, si no mal recuerdo con una invitación antes que tuviera la academia, de la maestra Julieta López, que aparte es mi mentora, me entrenó y me dio las bases de lo que es el basquetbol, entonces ella me invitó a un club en la ETI 5, era muy joven yo, pero ahí me di cuenta que podía hacer algo más y de ahí arrancamos con la academia en la Villa Galaxia.

“Siento que en ese momento empecé a dirigir los juegos, no recuerdo exactamente cuál fecha, aunque pudiera ser cuando inicié con la academia (8 años). La invitación de la ETI fue hace como 10 años”.

El entrenador de selecciones locales y estatales en procesos de Olimpiada reconoce que no es nada fácil la docencia.

“Sí es difícil, es difícil porque tienes una gran responsabilidad como entrenador, como formador, como maestro, es una gran responsabilidad, es por eso que es muy difícil ya que se tiene muchos niños a tu cargo, son niños que siguen tu ejemplo.

“Lo que me ayuda es que esto me gusta, el baloncesto es mi pasión las 24 horas del día y los siete días de la semana, me gusta transmitir lo que sé, te puedo decir que no lo tomo como un trabajo, pero sí con gran responsabilidad, buscando actualizarme y preguntando siempre las dudas que llego a tener”.

Señaló que el mejor premio que puede recibir es el crecimiento de los niños al llegar a la escuela sin saber muchas veces nada y salen botando un balón y sabiendo de este deporte.

“Lo que me gusta no es únicamente que aprendan los fundamentos del baloncesto, sino que salgan siendo mejores personas, la idea es impactar positivamente en la sociedad”.

Audelo Andrade es claro en decir que si pudiera empezar de nuevo decidiría no estudiar la carrera de Comunicación y cambiarla por la docencia debido a que considera que sí cuenta con la vocación.

EXPERIENCIAS DE ENTRENADOR