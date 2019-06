Por omisiÃ³n de la IP, la colecta de Cruz Roja en CuliacÃ¡n no llega a su meta

Por omisión de la IP, la colecta de Cruz Roja en Culiacán no llega a su meta

De los 10 millones de pesos que se tenían pensados recabar, solamente se lograron conseguir 7.5 millones

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN.- La colecta de la Cruz Roja en Culiacán, que comenzó en marzo, no llegó esta vez a su meta debido a que muchas empresas decidieron no aportar a la causa este año, dio a conocer el presidente de la Cruz Roja Mexicana en su delegación Culiacán, Joel Valenzuela Romero.

“Les quiero dar la noticia que, en lo que representa a Culiacán, nosotros tuvimos una participación que se repite año tras año de los mismos empresarios y las mismas personas que nos hacen el favor de ayudarnos con su donación. Visitamos a muchas empresas nuevas, hicimos un llamado a toda la población, a toda la ciudadanía en general”, indicó.

“Pero el resultado fue negativo, respecto al año pasado. Muchos empresarios, muchas empresas no se sumaron a esta colecta, a este evento, y lo que quiero hacer yo es una invitación para recordarles que Cruz Roja es una institución, un organismo independiente del Gobierno del Estado y Federal. Y pues que trabaja gracias a los donativos que hacen las empresas durante la colecta”, explicó.

“En Culiacán no se llegó a la meta. La meta que teníamos era de 10 millones de pesos, pero solamente alcanzamos un número aproximado a los 7.5 millones de pesos; es decir, estamos un 25 por ciento por debajo de la meta que se tenía”, añadió.

Valenzuela Romero mostró tolerancia ante esta actitud de la iniciativa privada, justificando su actuar con el mal momento, dijo, que vive la economía de país y el sector agrícola en particular. Aún así, indicó que la colecta se extenderá de manera extraoficial para ver si pueden recaudar más dinero para operar.

“Sabemos y entendemos que es un sexenio nuevo, un cambio de Gobierno, que a nivel nacional la economía y los empresarios están pasando por una etapa complicada. El mismo Estado está pasando por una etapa complicada en los diferentes sectores industriales y los sectores de desarrollo, sobre todo en el tema agrícola”, mencionó.

“El activo de Cruz Roja Culiacán es el mismo que hace 20, 30 años. Son las mismas bases las que tenemos en Leyva Solano, en Ciudades Hermanas, en El Dorado, Costa Rica y Quilá. Las necesidades de Culiacán son muy grandes, entonces lo que vamos a hacer es extender la colecta, no de manera oficial con la Cruz Roja nacional, sino que la invitación va a estar abierta a que el personal de Culiacán y las empresas y el público en general que nos quiera apoyar con su donativo, Cruz Roja Leyva Solano va a estar abierta los 365 días del año”, declaró.

'No perdonaré a los empresarios', Alcalde

La decisión de los empresarios de no aportar a esta causa molestó al presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien señaló que habrá represalias para quienes teniendo el dinero para pagar impuestos y aportar a la sociedad, deciden no hacerlo.

“Quiero decir que los empresarios, no todos, pero muchos de ellos, son los que más daño nos han causado a la economía del municipio. Porque están insistiendo en que les condonemos impuestos en su Predial, en los permisos de construcción, en los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles... y pues no, esto me desanima porque no veo la solidaridad por ninguna parte en esas personas que tienen fortunas y están invirtiendo en Culiacán, supuestamente, para generar empleos”, dijo.

“Pero aquí está el resultado: si nosotros recaudamos 10 millones de pesos un porcentaje va para la Cruz Roja, y si nosotros les condonamos el 80 por ciento que ellos exigen, solamente quedan dos millones. Y sobre eso ellas estarían aportando a la Cruz Roja, y ni siquiera voluntariamente sino porque está establecido en las Reglas”, explicó.

“Así es de que no esperen, se los vuelo a decir, un solo descuento a los empresarios que no cooperaron con Cruz Roja. No me importa que me califiquen como quieran, no es normal que un Alcalde diga esto públicamente, pero esos empresarios y mucha gente rica no está pagando el Predial. Pero ya iniciaron procedimientos para que paguen... y sin descuentos; al contrario, con recargos y sanciones. Para el que no pague van a haber consecuencias”, manifestó.