Por orden de juez federal, reinstala Tribunal a representante del Stasag

Después de rendir protesta el 14 de enero, Vicente Reyna Parra había sido desconocido de nuevo por el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, pero el juez ratificó el fallo y dio plazo de 24 horas para darle cumplimiento

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Un juez federal ordenó al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave reinstalar a Vicente Reyna Parra como representante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave ante este órgano colegiado.

Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Stasag, explicó que el juez federal del Sexto Distrito, con sede en Los Mochis, les había concedido semanas atrás un amparo en el que ordenaba a dicho tribunal aceptar la toma de protesta de Reyna Parra ante dicho órgano colegiado.

El 14 de enero, Abelardo Rodríguez Valenzuela, presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave, dio cumplimiento al fallo, pero días después, supuestamente por órdenes de la dirección Jurídica del Ayuntamiento, volvió a desconocer a Reyna Parra como representante del Stasag.

“Volvemos y le comentamos al juez de distrito, con una documentación, con el fallo que da él y se molesta y le da la orden por última vez que cumpla con la ejecutoria, que haga valer el derecho que tenemos nosotros y que reconozca a Vicente Reyna Parra como representante de los trabajadores”, expresó.

El juez federal le dio a Rodríguez Valenzuela un plazo de 24 horas para cumplir con ese ordenamiento, por lo que el lunes Reyna Parra fue reconocido nuevamente como representante del Stasag ante el órgano colegiado.

“El único que lo puede desconocer es el mismo sindicato, no la Presidenta (Aurelia Leal), no ellos, sino nosotros como trabajadores, ellos no tienen nada qué ver ahí y saben que están mal porque son abogados, pero, como dice el juez, son actos dilatorios para perjudicarnos”, expresó.

Ante el ordenamiento del juez federal, Rodríguez Valenzuela tuvo que reconocer de nuevo a Reyna Parra como representante del Stasag.