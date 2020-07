Por pandemia de Covid-19, Tom Hanks no sabe cuÃ¡ndo volverÃ¡ a trabajar

Por pandemia de Covid-19, Tom Hanks no sabe cuándo volverá a trabajar

El actor aprovechó su popularidad para pedir que la gente haga lo posible por reducir los contagios, tras el repunte que ha experimentado Estados Unidos

Noroeste / Redacción

02/07/2020 | 08:50 AM

Tom Hanks y su esposa, la actriz Rita Wilson, fueron de las primeras celebridades en contagiarse del nuevo coronavirus, enfermedad de la que ya se han recuperado.

Sin embargo, el actor de Forrest Gump mencionó que tras el contagio "no sabe cuándo volverá a trabajar", además ha tenido que estrenar su última película, Greyhound, en televisión en lugar de en cines, difundió milenio.com.

Greyhound, un drama bélico sobre la Segunda Guerra Mundial que ha escrito y protagonizado él mismo supone el regreso de un actor que hace unos meses ocupó cientos de titulares en todo el mundo al contagiarse de Covid-19 durante un rodaje en Australia, cuando la pandemia comenzaba a preocupar en todo el mundo.

"Estuvimos 10 días con síntomas muy incómodos. No llegamos a temer por nuestra vida, por suerte", recordó sobre la enfermedad que padeció junto a su mujer, Rita Wilson, en un encuentro virtual con periodistas en el que analizó el futuro inmediato del cine.

"Si una serie de cosas hubieran ido a peor habríamos necesitado tratamiento médico experto. Nos aislamos para evitar contagiar a los demás y desde entonces seguimos en cuarentena", explicó Hanks.

El matrimonio se contagió mientras estaba de viaje en Australia para participar en las labores de producción de la próxima cinta biográfica sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann, en la que Tom Hanks actuará como el representante del ídolo musical.

"No sabemos cuándo podremos trabajar"

Ahora, Tom Hanks reconoce que no sabe cuando volverá a rodar, aunque pronostica que no será pronto.

"Nadie tiene ninguna idea de cuándo se podrá volver al trabajo. El momento llegará, pero no sabemos cuando", admite.

Según el popular intérprete, hay una serie de factores "físicos, legales, financieros y de seguridad" que van a provocar que el parón en la industria cinematográfica sea más largo de lo esperado.

"Como tu película tenga a dos personas en un auto, hablando cerca o besándose... -describió-. Hay tantos requisitos opuestos a llevar una máscara y respetar la distancia entre el equipo".

Llamada al sentido común

En este contexto, la estrella aprovechó su popularidad para pedir que la gente haga lo posible por reducir los contagios, especialmente tras el repunte que ha experimentado Estados Unidos.

"Hay tres cosas que podemos hacer: Llevar mascarillas, practicar la distancia social y lavarnos las manos. Es muy simple y si no las cumples debería darte vergüenza (...) No es tan difícil hacer tu parte -razonó-. Si conduces vas en tu dirección, giras según los signos y no atropellas a la gente, es sentido común, nada más", afirmó

Atasco de estrenos en los cines: "Nos rompe el corazón" Entre otras consecuencias, el cierre de los cines en todo el mundo ha llevado a que los estrenos se amontonen en el calendario sin una fecha concreta y encadenando atrasos.

"Habrá un atasco de superproducciones que quieren proyectarse en cines, hasta que se determine cómo hacerlo. Nadie tiene la respuesta", pronosticó.

Por ello, Tom Hanks decidió asociarse a Apple TV+, la nueva plataforma del gigante tecnológico, para estrenar Greyhound, un drama por el que apostó personalmente al protagonizar, producir y escribir su guion.

"A todos nos rompe el corazón que esta película no se exhiba en cines", admitió. Pero el equipo analizó la situación y vio "que no habría espacio entre tantos estrenos", coincidiendo con cintas como Wonder Woman o Top Gun 2.

"Es decepcionante, porque la película luce genial en pantallas gigantes", lamentó.