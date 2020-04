Por pandemia, guardería cierra después de 7 años

Belem Angulo

CULIACÁN._ Vanesa es dueña de una guardería que tras 7 años de funcionar y brindar servicio a un grupo de al menos 50 niños, dejó de funcionar debido a la falta de clientes a pesar de encontrarse entre las empresas que tienen permitido funcionar durante la contingencia sanitaria por coronavirus.

"A mediados de marzo empezaron a sacar a los niños, de repente de 50 niños nos quedaron 3. De algunos sus papás fueron despedidos", comenta.

El cambio en las dinámicas de las empresas ante las medidas de contención de la pandemia por coronavirus implementadas por Gobierno Federal han golpeado la economía de negocios que pueden continuar abiertos, señala Vanesa.

Los padres a los que su guardería les brindaba servicio, fueron despedidos, suspendidos o bien ya no necesitan que alguien más cuide de sus hijos durante el confinamiento.

"Hablé con las muchachas y les dije no puedo, no puedo seguir trabajando todavía todo mayo sin casi niños porque realmente no estamos dando el servicio de nada", relató.

"Protección Civil me dice que puedo seguir trabajando pero no puedo obligar a los papás a que me traigan a los niños porque esto ya es un caso fortuito".

Ante la situación, el dueño del local donde estaba establecido el negocio le condonó dos meses de renta pero esta ayuda no fue suficiente para subsanar los gastos de servicios y sueldos.

"En pura empleada a la semana son 7 mil pesos, ¿de dónde saco sin niños los 7 mil pesos?", pregunta.

Señala que autoridades municipales se han acercado con ella para ofrecerle un crédito, pero éste no le es conveniente debido al proceso que establece la misma autoridad.

"Nada más se acercó el ayuntamiento ofreciendo un crédito que es puro choro. Te piden las perlas de la virgen, pero aun así, ¿para qué voy a sacar un crédito que no necesito? Un crédito para deberle a alguien más".

-¿Habías pensado en alguna otra ocasión cerrar?

Jamás. Sí ha pasado que en verano se salen niños, pero seguimos de pie. Nunca había pasado algo así.