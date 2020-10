Por pandemia, no se ha ratificado a titular de la CEDH en Sinaloa

Carlos álvarez Ortega terminó su periodo al frente de la CEDH el pasado 6 de junio y hasta el momento no se ha discutido su ratificación

América Armenta

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos está en la espera de que se ratifique o se lance convocatoria para encontrar su titular, pues Carlos Álvarez Ortega terminó su periodo el pasado mes de junio, entregando el informe de actividades al Congreso del Estado y con la solicitud de su ratificación.

De acuerdo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, el retraso es por la pandemia, además de que expuso que la Comisión de Derechos Humanos no ha dictaminado a favor o en contra de la ratificación de Álvarez Ortega, lo que es necesario para que llegue a discusión y votación en el Pleno.

“Primero la comisión tiene que determinar si considera que puede ser ratificado o no, que elaboren dictamen y se pasa al Pleno, si el pleno resuelve que se ratifica ya no hay convocatoria, pero si se resuelve que no se ratifica entonces se lanza convocatoria”, explicó Domínguez Nava.

Si bien, se mencionó que la Comisión de Derechos Humanos dijo que no se había dictaminado por cuestiones con grupos parlamentarios, Domínguez Nava rechazó y reiteró que es en el interior de la comisión dictaminadora donde se detuvo el proceso.

“El retraso más bien está en que la comisión no ha resuelto el sentido del dictamen jurídico, pero la función de asesorar en las comisiones en el sentido de que como comisión resuelta jurídico, no sustituye la voluntad en los diputados los diputados tienen que resolver en comisión”, detalló, pues si en el interior no deciden por mayoría si va a favor o en contra el dictamen, jurídico no puede elaborarlo hasta que se le dé una indicación del sentido.

En cuanto a la posición de Morena, que es la bancada mayoritaria en el Congreso, respecto a la intención de voto, prefirió no emitir comentarios y limitarse a decir que van a esperar que haya la reunión de la comisión para que se procese al interior.

Pendientes

Así como la ratificación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay temas que quedaron en el rezago por la emergencia sanitaria, los cuales buscarán en Morena que salgan adelante en este tercer y último año de la LXIII Legislatura.

Para ello, Domínguez Nava, coordinadora del grupo parlamentario, dijo que se han puesto un calendario preciso con temas como la nueva Ley de Educación, para armonizar con el mandato constitucional federal, así también la Ley de Archivos, la Ley Apícola y la Ley Ganadera.

También destacó entre los temas prioritarios la creación de los nuevos municipios que son Juan José Ríos y Eldorado, para los que se llevó a cabo una consulta en la que el voto de la ciudadanía fue favorable para ambas sindicaturas decidiendo la municipalización, ejercicio que se llevó a cabo en el mes de marzo.