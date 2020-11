Por primera vez detienen a un militar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El militar José Martínez Crespo fue detenido en la prisión adscrita a la 1 Región Militar ubicada en el Campo Militar No 1-A en la Ciudad de México

Animal Político

14/11/2020 | 09:35 AM

MÉXICO._ El capitán José Martínez Crespo fue detenido por su presunta vinculación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se trata del primer militar arrestado dentro de esta investigación y se le imputan los delitos de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”, “homicidio” y “desaparición forzosa”, según la revista Proceso.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez confirmó también la captura sin ahondar en más detalles.

⚠️ La detención de un elemento del Ejército por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en contexto del caso #Ayotzinapa, es un avance muy relevante. 👇 pic.twitter.com/fSQzaSIm3F — Centro Prodh (@CentroProdh) November 13, 2020

El oficial fue uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería que se encontraba en Iguala, Guerrero, la noche de la desaparición de los normalistas.

El jueves 12 de noviembre tuvo lugar su declaración preparatoria dentro de la causa penal 5/2020. El caso está en manos del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México. La detención estuvo a cargo de la Subsección de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial Militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa. Ahora el juez tiene hasta el 18 de este mes para dictar un auto.

El pasado 26 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se habían girado órdenes de aprehensión contra militares por su participación en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha puesto a disposición información sobre los batallones 27 y 35 Batallón en Iguala, Guerrero, para que se investigue su posible participación de sus elementos en la desaparición de los normalistas.

Hasta ahora han entregado antecedentes militares, bitácoras, comunicaciones, estructura del batallón, base de operación, fotos y videos.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo, se conformó el Comité de Seguimiento al caso Iguala, el que inició procesos administrativos en contra de 14 elementos: de los cuales 4 fueron removidos después de un proceso de sanción administrativa, 3 se dieron de baja del servicio, 2 fueron suspendidos temporalmente y 5 más son investigados.

34 nuevos detenidos

Encinas detalló que de marzo a la fecha se han detenido a 34 nuevos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sumando ya 80 arrestos, entre ellos, integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público.

Destacó las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal ministerial y de Alicia Bernal, ex ministerio Público encargada de legalizar la llamada verdad histórica.