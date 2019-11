Diputada

Por primera vez en México la prensa no cuenta con censura, opina Merary Villegas

Yo creo que en el ejercicio de la comunicación siempre existe un emisor y un receptor y eso es lo que está sucediendo en las mañaneras”, opinó Villegas Sánchez.

Karen Bravo

CULIACÁN.- Pese a los reiterados señalamientos y acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de medios críticos, a quienes incluso les ha llamado adversarios, la Diputada federal Merary Villegas Sánchez opinó que en el país hay libertad de prensa.

“Hoy por primera vez la prensa en México no cuenta con líneas oficialistas y yo creo que ese es un gran, gran paso para el tema de la libertad de prensa”, opinó.

“Hoy por primera vez en la historia de México la prensa no cuenta con censura, no cuenta con líneas oficialistas, es la primera vez que tenemos a un Presidente que todos los días en la mañana sale a dar la cara mediante ustedes los medios de comunicación para informar a la ciudadanía a través de ustedes”, explicó.

El pasado jueves el Presidente López Obrador hizo señalamientos contra la prensa al ser cuestionado por el operativo fallido del Gobierno Federal para capturar a Ovidio Guzmán López. De esa conferencia de prensa surgió la frase “le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, siendo que un día antes también arremetió contra la prensa por las publicaciones sobre el “Jueves Negro” en Culiacán.

“A mí no me parece que sea un ataque, perdón, pero no me parece que sea un ataque. Yo creo que en el ejercicio de la comunicación siempre existe un emisor y un receptor y eso es lo que está sucediendo en las mañaneras”, opinó Villegas Sánchez.

“Sí es tema de libertad de expresión contestar, emitir una opinión al respecto”, expresó.