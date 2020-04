Por primera vez en su historia la NFL realizará un draft virtual como medida de prevención por el Covid-19

LOS ÁNGELES._ Desde su casa en los suburbios de Nueva York, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, tendrá que conducir la tarea más visible del año: anunciar las selecciones del draft.

Será visible, pero en esta ocasión virtual.

No se había visto un proceso tan austero desde que el draft de la NFL comenzó a ser televisado en 1980.

