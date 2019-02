¿Por qué Estrada se pelea con todos, menos con Quirino?

El Alcalde de Culiacán ha tenido múltiples desencuentros con actores de la política en Sinaloa. Para Ana Luz Ruelas, el morenista no entra en conflictos con el Gobernador por mera necesidad, porque es un superior a quien necesita

Antonio Olazábal

Jesús estrada Ferreiro a sostenido desencuentros con muchos actores de la función pública de Sinaloa; con sus regidores, diputados, empresarios y organizaciones civiles, sin embargo, con quien no ha tenido ningún conflicto es con el Gobernador del Estado Quirino Ordaz Coppel.

Más allá de no tener conflictos, el Presidente de Culiacán ha repartido elogios en distintas ocasiones al mandatario estatal. Sólo falta ver las expresiones del Alcalde en eventos públicos con el Gobernador que lo demuestran, aunque también ha exaltado al representante del Ejecutivo pesar de no estar presente.

La última vez que Estrada Ferreiro habló bien del Gobernador del Estado fue en la sesión de Cabildo del pasado 21 de febrero, en presencia de Juan Alfonso Mejía, titular de la Secretaría de Educación Pública, el Presidente Municipal resaltó la buena relación que tiene con Ordaz Coppel.

"Quiero que le digas al Gobernador que le guardamos un profundo aprecio por el apoyo que siempre nos ha manifestado, lo digo con toda sinceridad, yo no me ando con rodeos, yo no soy hipócrita, yo digo las cosas como son", expresó.

"Yo le aprecio mucho al Gobernador todo su apoyo, toda su atención personal e institucional que me ha proporcionado desde que tenemos la relación de servidores públicos ambos, y eso no es cosa menor", agregó.

Además, el Alcalde aseveró que el mismo Andrés Manuel López Obrador lo felicitó por la buena relación que tiene con el Gobernador priista.

"Me felicitó por la coordinación que estamos teniendo el Gobernador de Estado Quirino Ordaz Coppel y un servidor. Dijo que era fundamental para que esto siguiera creciendo, y que ojalá y todos los gobernante de los distintos municipios hicieran lo mismo", compartió.

Para Ana Luz Ruelas, Doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Estrada Ferreiro mantiene una buena relación con el Gobernador por necesidad, y porque tiene una investidura superior, si no fuera así, entraría en conflicto como lo ha hecho con diputados, regidores, empresarios y la Síndica Procuradora.

"Yo lo que veo es que el Alcalde es una persona que se acomoda a la circunstancias, él no esperaba ser Alcalde...su trayectoria habla de una persona que se identifica con la autoridad alta, él nunca se va a pelear con alguien que esté más arriba que él", opinó.

"Esa es su personalidad, de sujetarse a lo que le digan de arriba. Yo es lo que veo, porque efectivamente, él le echa bronca a todos por todo, no medita las respuestas, es alguien que al parecer no le tiene apego al mandato, lo que representa al Alcalde", detalló.

'Agarres' de Estrada Ferreiro

Contra diputados por la no aprobación a la actualización del impuesto predial:

"Yo estoy muy molesto y preocupado porque nos limitaron en el predial los diputados, es algo que yo no lo voy a perdonar, por decirlo así, porque no están dando en la torre y no a mí, a la comunidad y cuando la gente empiece a protestar porque le faltan cosas, yo les voy decir, llámenle a los diputados porque ellos tienen la culpa de esto".

“No nos dieron ni siquiera la oportunidad de actualizar el predial en la Cámara de Diputados, esa actualización era el 3.5 por ciento que no implicaba un aumento ni tampoco un nuevo impuesto, quienes sabemos de esto, sabemos que el 3.5 por ciento de actualización sólo implica unos cuantos pesos para la gente de escasos recursos económicos”.

Contra empresarios por el no otorgamiento de Ceprofies:

"No voy aceptar chantajes ni de empresarios, ni de ningún gobernante o autoridad que nos quiera intimidar con que nos va a ir mal, que no va a haber inversiones, que me las voy a llevar, no, hagan lo que quieran".

"Una gente que va a pagar 10 millones de impuestos, le tenemos que condonar ocho millones de entrada, ¿Y eso es benéfico para Culiacán? Por supuesto que no, nos da igual que no inviertan a que inviertan, porque el pretexto y el chantaje es que van a generar empleos ¿Cuántos? 200 o quinientos dicen, pues bien, que los registren al Seguro Social, con los sueldos que deben de ganar, no con los que le van a poner ahí mínimo, para que sí sea un beneficio al erario público" .

Contra Javier Lizárraga por el Ceprofies:

"Viene un Secretario de Economía a acusarme de que por culpa del Alcalde no va a traer inversiones a Culiacán, como si él fuera el que las va a traer, como si él fuera el patrón de ellos o el representante legal de ellos cuando su deber es representar al pueblo, al Gobierno del Estado, no a los inversionistas" .

Contra la Síndica Procuradora por no apoyarlo con la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Un síndico procurador que vota en contra de un beneficio para el Ayuntamiento, está traicionando prácticamente al municipio".

"No no (ya agotó el diálogo), tienen una línea, no sé de dónde sale... yo confiaba mucho en ella, en todas las personas, pero pues lo traicionan a uno, qué quieren que haga".