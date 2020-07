¿Por qué Gignac no es expulsado en los partidos de la Liga MX? El árbitro Óscar Macías lo revela

Sinembargo.MX

27/07/2020 | 10:57 AM

Gignac no ha sido expulsado durante todo su paso por la Liga MX.

CIUDAD DE MÉXICO._ André-Pierre Gignac nunca ha sido expulsado en su paso por la Liga MX, que inició en verano del 2015 cuando fichó con Tigres.

En constantes ocasiones los analistas y aficionados se han preguntado por qué el francés no ha visto la tarjeta roja a pesar de sus airados reclamos hacia los árbitros. Sin embargo, un silbante del futbol mexicano aseguró que el atacante jamás le ha faltado al respeto.

Durante una charla a través de un Instagram Live con @_cuerpotecnico_ el silbante de la Liga MX, Óscar Macías, explicó el motivo por el cual Gignac no ha sido expulsado en el balompié nacional.

“Hablando en específico de Gignac, me parece que hubo una cortina en donde todo mundo decia ‘es que Gignac, es que Gignac’; pero les pido a todos los compañeros que están aquí unidos, recuerden una sola situación en la que Gignac en realidad haya hecho algo para que haya sido castigado. Lo más que hace es que se te para enfrente, te reclama, te levanta las manos, pero no hay ni una mentada de madre, no hay insulto” aseguró.

En cinco años que lleva de carrera en México, Gignac se ha convertido en uno de los delanteros más letales de la Liga MX y lo más cerca que ha estado de recibir una tarjeta roja sucedió en el Clausura 2020 donde en un partido contra FC Juárez lo habían expulsado, pero tras consultar en el VAR todo quedó en tarjeta amarilla. En Liga MX, el francés ha visto el cartón preventivo en 43 ocasiones.