¿Por qué Luis Miguel no grabó discos en inglés? - Noroeste

¿Por qué Luis Miguel no grabó discos en inglés?

El cantante, durante una gira de promoción en España de su disco Mis Romances, en 2002, dio sus razones para no cantar en otro idioma

Noroeste / Redacción

13/06/2018 | 12:24 AM

En México no cualquiera puede presumir que alternó en el escenario con Frank Sinatra o ser el primer latinoamericano en recibir un premio como mejor cantante en Mónaco, ganar un disco de oro en Estados Unidos y abarrotar el Madison Square Garden de Nueva York, etcétera. Sólo Luis Miguel puede hacerlo, pero aun así no ha podido darse la oportunidad de grabar en otro idioma, por una razón.

"Seguramente si él hubiera grabado en otros idiomas, en portugués, francés o inglés, yo creo que Luis Miguel sería hoy un Julio Iglesias, y eso quería la disquera Warner, que estaba bajo la dirección de Julio Sáenz, que después también fue su mánager", explicó Rosario Valeriano, quien fuera su publirrelacionista en EMI Music y Warner a finales de los 80 y en los 90.

"No se dio porque su agenda en ese tiempo estaba muy saturada, él ya tenía su agenda planeada con dos años de anticipación, entonces no había como un espacio para meterlo a un estudio a que grabara en francés por ejemplo, si ya tiene una gira pagada o tiene que grabar otro disco en español",

Pero fue el propio cantante quien en 2002, durante una gira de promoción en España de su disco Mis Romances (2001), quien dio sus razones para no cantar en inglés específicamente, alegando que cantaba en español porque quería enaltecer el idioma:

"Si puedo trato de no hablar en inglés ni en Estados Unidos, aunque no descarto en algún momento de mi carrera grabar un disco en inglés", comentó.

Aun así Luis Miguel logró conquistar otros países como Chile, al conquistar el Festival de Viña del Mar en 1990, cuando ganó dos Antorchas de Plata, o Italia cuando formó parte del Festival de San Remo en 1985, cuando ganó el segundo lugar con la canción Muchachos de hoy.

Entre las curiosidades que tiene El Sol en su trayectoria, se encuentra el disco Collezione Privata (1985), que fue el sexto álbum de su discografía, en el cual se incluyeron los temas Tu di cuore non ne hai, Un rock and roll suono, Il bikini blu, Lilí, Chiamami, Noi ragazzi di oggi, Il re di cuori, Io muoio per te, Isabel y Parola d'onore. Este disco sólo estuvo disponible en Italia.