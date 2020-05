“¿Por qué no hacen una vacuna de jabón?” López-Gatell responde a niñas y niños sobre COVID-19

El funcionario respondió que el jabón es útil para matar al virus en las manos, pero no puede estar en la sangre

Sinembargo.MX

01/05/2020 | 02:20 AM

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– “¿Por qué no hacen una vacuna de jabón?”, “¿cómo actúa el coronavirus en nuestros cuerpos?” y ¿por qué se considera una enfermedad terrible si hay otros virus que han sido más mortales?” fueron algunas de las preguntas hechas por niñas y niños que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, respodió hoy desde Palacio Nacional.

La Secretaría de Salud dedicó la conferencia vespertina donde informa sobre el coronavirus a la niñez, por lo que el Subsecretario López-Gatell respondió a cuestionamientos que menores de edad enviaron a través de videos y dibujos, uno de ellos fue el de Daniela, quien preguntó: “¿Por qué si el jabón mata al coronavirus no hacen una vacuna de jabón?”

El funcionario respondió que el jabón es útil para matar al virus en las manos, pero no puede estar en la sangre.

“Las vacunas no se pueden hacer de cualquier cosa, el jabón no puede estar en la sangre. Las vacunas son inyectadas, algunas pocas son tomadas, pero las vacunas se hacen de otro tipo de cosas, de virus muertos o de virus atarantados, pero no se hacen de jabón”, dijo.

Daniel Chávez, un niño de Tabasco de 8 años de edad, preguntó cómo actúa el coronavirus en nuestros cuerpos. López-Gatell resumió que es un virus que infecta y llega al cuerpo por millones, “entra por ojos, nariz y boca”, explicó que es transmitidos por personas contagiadas a través de las partículas de la saliva y la nariz. En casos graves, dijo, inflama los pulmones de las personas y es ahí cuando tienen dificultades para respirar.

Guillermo, de Tuxtla Gutiérrez, cuestionó por qué el coronavirus se considera una enfermedad terrible, si hay otros virus que han sido más mortales. El Subsecretario respondió que la COVID-19 sorprendió porque se trata de una enfermedad nueva, pues estaba en el reino animal, pero debido a que los humanos acercan a los animales a través de mercados, o invaden sus ecosistemas “esos virus que viven en los animales sin causarles daño pasan al humano”.

Mariana, de 11 años, preguntó desde Tlaxcala por qué se utiliza el método centinela para contabilizar casos, a lo que López-Gatell respondió que se usa para identificar por dónde circula el virus y a qué personas afecta porque para poder entender que tan grande es la epidemia no se necesita identificar a todas las personas infectadas; detalló que este método permite reconocer con un pequeño grupo si la epidemia asciende o disminuye.

Una niña llamada Sofía cuestionó al funcionario si a los gatos les puede dar coronavirus, López-Gatell respondió que las mascotas también pueden tener enfermedades causadas por virus, pero en el caso del SARS-COV-2 no se ha demostrado que el virus pase de los humanos a sus mascotas, reconoció que se han registrado algunos casos en el mundo, por lo que es posible que el COVID-19 pueda infectar a mascotas, “pero es algo que no se ha confirmado que se dé mucho”, aseguró.

“La epidemia COVID-19 seguirá en ascenso algunas semanas más. Sigamos mitigando los contagios”, dijo López-Gatell.

“No podemos evitar que haya un segundo brote, pero no podemos garantizar que ocurra. Suponemos que en otoño o en invierno regresé la COVID-19 con un segundo brote”, agregó, esto luego de que Alexandra, de 6 años, le preguntara en cuánto tiempo se resolverá la crisis del coronavirus y le pidiera terminarla antes del 7 de mayo porque su cumpleaños es el 8 de mayo y le gustaría hacer una fiesta.

El Subsecretario pidió a la sociedad escuchar a las niñas y niños siempre, “tienen una gran sabiduría, tienen sentimientos muy profundos y hay que enseñarles a transmitirlos sabiendo que existe un ambiente de respeto y comprensión, así nos van a ayudar a tener una sociedad mucho mejor”, expuso.

México ha registrado hasta ahora mil 859 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas se confirmaron 127 de los decesos, informó la Secretaría de Salud.

En total, en el país se han confirmado 19 mil 224 casos positivos; se estudian 15 mil 520 sospechosos, y se han descartado 52 mil 528.

De los casi 20 mil casos positivos confirmados en México, 5 mil 12 son clasificados como activos.