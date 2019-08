¿Por qué no todos los personajes caídos de Endgame tuvieron un funeral? Los Russo lo explican

La respuesta de Joe Russo tiene sentido, pues teniendo en cuenta que dicho personaje volverá en unos pocos meses, le habría quitado carga dramática a la muerte del propio Tony Stark.

Sinembargo.MX

15/08/2019 | 10:23 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Avengers: Endgame supuso la pérdida de varios de los personajes más queridos por el público. Y aunque alguno de ellos tuvo su sentido homenaje al final de la película, otros aparecieron quedar olvidados conforme pasaban los minutos. Pero hay una simple razón por la que un personaje en concreto no tiene el funeral que se merece.

Los hermanos Russo pusieron toda la carne en el asador para ofrecer lo que el exigente fandom esperaba de Endgame. La enrevesada trama, con inesperados giros de guión y giros en el tiempo no decepcionó. Y resumiendo se saldó con la muerte de Iron Man y Viuda Negra, así como la jubilación de Capitán América.

Mientras que Tony Stark recibe un digno funeral al final de la película, el personaje de Scarlett Johansson no recibe el mismo trato. Un detalle que indignó a muchos fans del personaje, y que según el codirector Joe Russo tiene una explicación muy simple.

“Bueno, Natasha tiene otra película por estrenar. Tony ya no tiene más películas”, dijo el cineasta a ET en relación al próximo estreno de Marvel, la película en solitario de Viuda Negra. Es decir, aunque la muerte del personaje fue un punto clave del segundo acto, su despedida no era necesariamente tan emotiva, ya que será la superheroína que inaugurará la Fase 4 del UCM, dándole un último momento para reconectar con los fans.

En realidad, la respuesta de Joe Russo tiene bastante sentido, ya que dar una escena de funeral a Viuda Negra, teniendo en cuenta que volverá en unos pocos meses, habría quitado carga dramática a la muerte del propio Tony Stark, un personaje que se ha despedido, a priori, para siempre.

Sin embargo, sí hay una línea de diálogo en la escena del funeral que hace referencia tanto a Visión como a Viuda Negra, en una conversación entre Ojo de Halcón y Bruja Escarlata. Los dos personajes, que se sacrificaron para obtener la victoria, regresarán pronto, con el personaje de Paul Bettany protagonizando la serie de Disney+ WandaVision.

Natasha Romanoff, por su parte, volverá a los cines en 2020, con el estreno de la película en solitario de Viuda Negra.