¿Por qué Quirino promueve tanto a su esposa, Rosy Fuentes? ¿Quiere hacerla candidata?

Analistas como Roberto Soltero Acuña ven en la “intensa difusión” de la Primera Dama la construcción de una candidatura para la sucesión de 2021. Ahí está el caso de Puebla, recuerda

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- La “intensa e inusitada” difusión que “se vio” en torno al segundo informe de labores de la esposa del Gobernador, Rosy Fuentes, puede ser el indicio de la promoción de una candidatura.

El analista político Roberto Soltero Acuña sostiene que es “atípico” el despliegue publicitario que a nivel estatal y nacional se dio al acto de la presidenta del Sistema DIF Sinaloa.

En la política mexicana, observa, nada es descartable y los sinaloenses pueden estar en el préambulo de la construcción de una candidatura con miras a la sucesión gubernamental en 2021.

Debes Leer:

Rosy Fuentes comprometida con la sociedad

Rosy Fuentes, ¿más que primera dama? Es carismática, tiene reflectores, pero...

Rosy Fuentes llora ante desconfianza ciudadana en el DIF estatal

Soltero Acuña refiere el caso de Puebla, donde una pareja, recientemente fallecida en un accidente aéreo, ostentó el poder en las figuras de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.

No es común, dice, que se inviertan tantos recursos publicitarios en la promoción del informe de una primera dama, en espacios de prensa escrita, radio, televisión y redes sociales.

Además, observa, le llama la atención que el hecho fue “tema” en las columnas políticas.

“A mí me llamó mucho la atención ese despliegue, ciertamente ella se maneja muy bien, es una señora que comunica empatía y se logra conectar muy bien con la gente, rápidamente”, destaca.

El juego mediático en torno a su figura, dice, lleva a concluir que “en política no hay que descartar nada”.

“Estaríamos viendo quizá el surgimiento de una proyección para una candidatura para la sucesión gubernamental, tomando como antecedente el caso de la señora Érika Alonso en Puebla, pues bien pudiera tratarse del advenimiento de una candidatura a nombre de la señora Rosy”, sostiene.

--¿Para Gobernadora?

--Para gobernadora.

--¿No es “descabellada” esa conclusión?

--No, no es descabellado, eso tampoco; en política no hay que descartar a nadie, y Quirino Ordaz está haciendo lo mejor que puede para llevar el gobierno.

Hemos visto cómo ha controlado el gasto y lo ha proyectado bien, lo ha aplicado bien, principalmente en obras, en hospitales y bueno, pues ahí está su forma personal de gobernar y se le permite y “le abre la cancha” a su esposa.

No debe dejarse de lado la crisis que enfrenta el PRI como partido, por lo que se deben construir nuevas figuras ante el electorado, destaca.

“Entonces ya analizando los pormenores de cómo se estaría fortaleciendo el proyecto de comunicación de este evento, pues es obvio que ahí hay un fin intencional, que es el de proyectarla en el escenario estatal;

“Y esto sin duda alguna nos pudiera llevar a la conclusión de tener una candidatura para lo que viene, y lo que viene de inmediato es el 2021, no es descabellado, no es descabellado pensar eso”, remarca.

A ello se suma, indica, el hecho de que con la segunda visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa queda de manifiesto una alianza entre ambos.

Y esto se fortalece la idea de un pacto del “PRIMOR”, lo cual llegará hasta los tiempos de la sucesión en Sinaloa, anticipa.