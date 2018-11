Â¿Por quÃ© Quirino y AMLO van a ser grandes aliados y amigos? Esto dice Roy Campos...

¿Por qué Quirino y AMLO van a ser grandes aliados y amigos? Esto dice Roy Campos...

Para el principal encuestador del país, los gobernadores deberían jugar un contrapeso a López Obrador, como en su momento con Vicente Fox. Pero este rol no vendrá de los priistas. Es más, dice, en el caso de Sinaloa el Mandatario terminará alineado a Morena

José Alfredo Beltrán

Quirino Ordaz Coppel, al igual que el resto de gobernadores priistas que quedan en los estados, terminará “alineado” a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, vaticina Roy Campos.

En la víspera del 1 de diciembre, fecha en que inicia la “era AMLO” en el poder presidencial, el presidente de Consulta Mitofsky analiza la nueva realidad política, como saldos de los números de aquel primero de julio.

En entrevista con Noroeste, el líder de la principal encuestadora del país disecciona el rol de la oposición, los contrapesos, los gobernadores.

¿Qué va a pasar en los estados del país, por ejemplo, con la llegada de un Presidente con el control de ambas cámaras federales, la de Diputados y de Senadores, y de 21 congresos locales, como el de Sinaloa?

Así quedarían repartidas las 40 curules del Congreso de Sinaloa

Los contrapesos

Testigo de primer plano de la vida pública, Roy Campos se pregunta dónde van a estar los contrapesos para un Presidente a quien no se veía tal fuerza, desde los viejos tiempos del sistema priista antes de los 80.

Y en la búsqueda de esos contrapesos, advierte, no aparece la oposición, hablando de partidos políticos.

“La oposición no está, no existe como partidos políticos; está desapareciedo el PRI, está desaparecido el PAN, está extingiéndose el PRD, pareciera que los contrapesos en la parte de la Cámara de Diputados, en el Senado, no existen”, remarca.

Paradójicamente, observa este sinaloense considerado uno de los 300 Líderes Influyentes del país por la revista Líderes Mexicanos, los contrapesos a AMLO están apareciendo en los mercados financieros, en un sector de la prensa, y de manera incipiente, en la sociedad civil.

Y pone en relieve la reciente marcha en la Ciudad de México, contra acciones y medidas anuncidas por el Presidente electo. No se sabe, apunta, hasta dónde llegue este contrapeso desde la sociedad que no votó o si votó, ahora está en desacuerdo con “El Peje”.

Pero hay otros actores, añade, que pueden ejercer ese rol: los mandatarios de los estados, pues la mayoría no son emanados de Morena.

“El otro contrapeso pueden ser son los gobernadores, como contrapeso a las decisiones gubernamentales”, destaca.

López Obrador, considera, sabe bien el poder de los ejecutivos estatales.

“Si tú te fijas la gira de agradecimiento que hizo, esta gira donde después del triunfo recorrió todos los estados, tenía dos momentos culminantes, que eran la reunión popular y la reunión política.

“La reunión amigable con el Gobernador, no importaba de qué signo político era, donde el mismo AMLO le manifestaba apoyo al Gobernador y viceversa, y la reunión con su base, donde se ponía en el papel del candidato nuevamente, haciendo promesas”, subraya.

López Obrador, recuerda, terminaba apoyando las obras que el Gobernador quería hacer en el estado.

“Andrés Manuel López Obrador identifica que ahí puede haber contrapeso y lo está tratando de resolver por gobernabilidad, es un animal político y lo está haciendo bien”, asevera.

Se reúnen AMLO y Quirino... para hablar de beisbol

Bloques de gobernadores

Pero no todos los mandatarios, destaca Roy, querrán jugar ese contrapeso, ya que el análisis debe realizarse “por bloques”.

De entrada, resalta, un primer bloque es el de los morenistas, cinco en total, entre los que están Veracruz, Tabasco, Chiapas y Ciudad de México, donde AMLO no va a tener ningún problema, pues prácticamente cogobernará con ellos.

Donde pude haber una oposición es en el bloque de los gobernadores panistas, destaca.

“Ahí el bloque de gobernadores panistas van a ser los que más se le oponen a López Obrador, pero el problema es que ese bloque van a estar divididos entre los que se acercan más a Felipe Calderón (que acaba de renunciar) y los que se quedan más en el PAN”, considera.

Pero hay que destacar, detalla, que en este bloque de panistas hay quienes son afines a Calderón y lejanos a Ricardo Anaya, como son los de Baja California Sur y Querétaro.

“Por ahi va a estar la principal oposición, y en ese grupo de panistas habría que indetificar quién tendría la voz cantante, y al día de hoy el gobernador con una voz cantante más fuerte sería el de Chihuahua, Javier Corral, ese es el que tiene una voz cantante más voz opositora, y creo ahí hay un Gobernador a seguir”, abunda.

Y hay un tercer bloque, destaca, que son los 12 priistas.

“Pero en el PRI tenemos un problema porque son 12 gobernadores del PRI, pero ninguno de ellos, ninguno de ellos, ha alzado la voz en ningún sentido en contra de AMLO en ningún momento, de ninguno de sus programas, de ninguna de sus propuestas, nadie se opuso a los delegados, ¡nada!, es decir los gobernadores del PRI en una concepción presidencialista que tienen, nunca se han opuesto ni a los presidentes panistas ni ahora a los de Morena”, concluye.

- Me quiere decir que ¿Se van alinear finalmente a López Obrador?

Sí, yo creo que sí, los gobernadores priistas se van alinear a la Presidencia de la República, se van alinear y van a tratar de hacer la política que saben hacer; entonces López Obrador va a tener en los gobernadores priistas, gobernadores que lo apoyen; ahí tendríamos que buscar quién puede surgir como líder, porque hay que recordar cómo el PRI recuperó el poder, buscando liderazgos en los estados y de ahí surgió Enrique Peña Nieto.

- Aquella famosa Conago también responde a ese momento ...

- Totalmente, la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores) se crea cuando gana Vicente Fox y su fin fue darle fuerza a los gobernadores.

De los 12 gobernadores priistas que quedan, cuestiona Roy, ¿quién tiene una fuerza, aunque sea verbal, retórica, para oponerse a López Obrador?

En este contexto, señala, a quien se veía con más fuerza para jugar este rol era a Alejandro Moreno, de Campeche.

“Sin embargo Alejandro Moreno tal vez es el que más cerca ha estado de López Obrador, ahora con lo del proyecto del Tren Maya, ha estado muy cerca, corrobora lo que creo que los gobernadores priistas van a trabajar junto con López Obrador, y vamos a tardar de ver el liderazgo priista que pueda encabezar una fuerza priista”.

¿Y Quirino, dónde queda?

- ¿Y a Quirino en particular, cómo lo ves?

Quirino trabajará junto con el Gobierno federal como trabajó junto con Peña; Quirino no va a tener problema con el cambio, va a tratar de defender la parte local, es decir, Quirino va a jugar, no al PRI; no va a tratar de ser una fuerza dentro del PRI, sino una fuerza dentro de Sinaloa, no va a voltear fuera de Sinaloa, va a estar en Sinaloa trabajando.

- Quirino tiene un Congreso en manos de Morena, sin bancada federal...

Va a terminar siendo un, y además, qué bueno, un buen administrador de un Gobierno del Estado, porque va a tener no sólo Congreso de Morena sino alcaldes de Morena, un Congreso federal, Senado y Presidencia, entonces le van a controlar por un lado los presupuestos que llegan de arriba, y los gastos por el Congreso local, qué bueno que eso lo obligue a ser un buen administrador, va a terminar como mimetizándose con Morena.

- ¿Cómo ves a Quirino con los cambios en el gabinete, de fichas, de piezas, de recuperar alcaldes priistas que perdieron?

Sí, con toda la crítica que se llevó, porque perdieron candidaturas y los recupera en el Gobierno; de alguna manera es cerrar filas con el grupo que me queda, o sea, somos poquitos, bueno si somos poquitos, hay que cerrar filas, pero no nos vamos a pelear con Morena, no se van a pelear con Morena, de hecho creo que Morena en Sinaloa va haber a Quirino más como un aliado más, que como un enemigo.

Quirino, a 2 años: los golpes, los logros, los retos...

A la mitad de Quirino

- ¿Cómo ves que llega Quirino rumbo a su tercer año, y la mitad de su gobierno, un Gobernador fuerte, débil?

- Hay que tener una visión de fuera y desde dentro. De fuera se le ve como un buen Gobernador, con el asunto del Tianguis Turístico bien, las noticias sobre la inseguridad, comparados con otros estados, está bajo; Sinaloa ha salido del escenario de estados con alta inseguridad.

Los desastres naturales que le han tocado los ha atendido en forma inmediata, los dos fuertes que le han tocado, rápidamente ha reaccionado bien; el efecto de los colchones (la entrega de colchones podridos a damnificados) no lo tocó él, le tocó a otros funcionarios.

Fuera del estado se le ve bien, adentro del estado, sé que la parte política lo persigue, es decir, el castigo hacia el PRI lo persigue a él también, el rechazo electoral hacia el PRI, pero en términos de personalidad no le han llegado los golpes a él; él por ejemplo no ha sido acusado de nada directamente, sino simplemente ha atrastrado la losa del PRI.

- No tiene escándalos de corrupción...

Nada, nada, a nivel nacional él está limpio, está visto como buen Gobernador.

- ¿La derrota del 1 de julio no fue un rechazo a Quirino tampoco?

No, no fue rechazo a Quirino, cuando vez el “tsunami” nacional de Morena. Fue un rechazo a los malos gobiernos, la llegada de un antisistema y de la esperanza de algo distinto.