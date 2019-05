¿Por qué se celebra el “X-Men Day” el 13 de mayo? La saga festeja la culminación de los mutantes en Fox

X-Men Day celebrará la culminación de la franquicia de los mutantes en Fox, que, tras su absorción por parte de Disney, pondrá punto y a parte a la saga hasta que Marvel introduzca a estos personajes en el UCM

Sinembargo.MX

13/05/2019 | 09:07 AM

Madrid (SinEmbargo).- 20th Century Fox anunció que este lunes 13 de mayo se celebra el X-Men Day, una jornada para conmemorar el legado de la franquicia tras casi veinte años. Este día habrán festejos en todo el mundo, incluyendo el estreno de contenido exclusivo de X-Men: Dark Phoenix, la nueva película de la saga que llegará a los cines el próximo 7 de junio, así como eventos especiales y sorpresas para fans de la franquicia mutante.

Con este día, se conmemora una saga que comenzó en el año 2000 con la primera entrega de X-Men, a la que se sumaron otras dos películas, una nueva trilogía que sirvió como precuela y otras tres entregas protagonizadas por el Wolverine de Hugh Jackman. La saga fílmica de los X-Men la completan las dos entregas de Deadpool y las pendientes de estreno X-Men: Dark Phoenix y The New Mutants.

Así, el X-Men Day celebrará la culminación de la franquicia de los mutantes en Fox, que, tras su absorción por parte de Disney, pondrá punto y a parte a la saga hasta que Marvel introduzca a estos personajes en el UCM. Tras once películas ya estrenadas, la franquicia de Fox concluirá con em>X-Men: Dark Phoenix y la futura The New Mutants, ya rodada pero pendiente de posibles reshoots antes de su lanzamiento.

Además Dark Phoenix ha lanzado también un nuevo póster encabezado por Jean Grey y en el que aparecen Magneto, el Profesor Charles Xavier, Cíclope o Tormenta, entre otros mutantes.