Por rescatar animales durante 30 aÃ±os, Ana Maida Gaxiola recibe el Premio Mujer Culiacanense 2019

Por rescatar animales durante 30 años, Ana Maida Gaxiola recibe el Premio Mujer Culiacanense 2019

Es galardonada gracias a su labor al frente de la Asociación de Refugio y Protección de Animales, IAP

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Ana Maida Gaxiola Valdez recibió hoy el Premio Mujer Culiacanense 2019, por su labor a favor de los animales de calle.

La Asociación de Refugio y Protección de Animales, IAP ha sido el mecanismo con el cual ella ha apoyado activamente por más de 30 años a los animales que se encuentran en situación de abandono.

Ana Maida platica que esto nació hace 30 años, cuando un día se encontró a un perrito con problemas de salud, tenía roña y desnutrición.

El perro sanó, y semanas después fue bautizado como Ronnie, nombre que se asemeja al mal que tenía en su piel; él animal ya estaba viejo, sólo vivió tres años más, pero gracias a él, miles de perros han sido rescatados del abandono y se les ha dado un hogar donde vivir.

"La vida me puso a un animalito que la verdad que en estos 30 años no he visto otro igual, era puros huesitos forrados de carne podrida; yo no sabía qué comía, me dijeron que les diera croquetas, ni sabía qué eran las croquetas... para no hacerte largo el cuento, el perrito sanó, yo nunca había tenido contacto con un animalito en esas condiciones de desgracia tan grande", recuerda.

"Ya que sanó entré en un mundo de amor, de fidelidad que yo no conocía, de agradecimiento, y me di cuenta que también sufrían, que sentían hambre, dolor, frío, igual que nosotros, y que estaban en el más completo de los desamparos", rememora.

El solo recordar a Ronnie se le entrecorta la voz. Para Ana, a pesar de que salvó la vida del perro, él le dio más a ella, que ella a él.

"Fueron tres años de felicidad que me dio él a mí, más que yo darle a él, gracias a Ronnie fue que nació la Asociación Protectora de Animales. En 1995 fue cuando nos constituimos formalmente como asociación civil, para en el 2003 transformarnos en la figura jurídica de institución de asistencia privada", cuenta.

El Ayuntamiento de Culiacán apoyó a Ana Maida con 10 mil pesos, sin embargo Jesús Estrada Ferreiro calificó esta ayuda como simbólica, y se comprometió a apoyar el refugio animal en el futuro.

La Mujer Culiacanense 2019 llama a las personas que adquieren mascotas a cuidarlas, que sean responsables de ellas.

"El mensaje es que tengan una tenencia responsable, que no adopten por adoptar o que vinieron y me lo dejaron o que se lo dieron al niño; el tener a un animalito es un ser vivo, que merece respeto y tener un trato digno, no es un juguete para que se lo den nada más en Navidad a un niño", pide.

Ana Maida no tiene el número del total de animales que ha ayudado desde que se dedica a rescatarlos en situación de calle. Actualmente hay 180 en su refugio, mismo que por razones de seguridad, no puede decir su ubicación.

"Miles y miles y miles, no hay un día que no se ayude a un animalito, son muchas vidas las que hemos salvado, son muchos animalitos que les hemos transformado y cambiado su vida de dolor y miseria a felicidad", menciona.