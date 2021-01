'Por respeto a ti mismo y a todo México: ¡ya no hables!', pide 'El Mijis' al Senador Samuel García

César Carrizales compartió dicho mensaje luego de difundirse una entrevista realizada en 2015 al Senador con licencia y precandidato de Movimiento Ciudadano, en la que asegura que en el norte de México se trabaja y en el sur solo se descansa

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Diputado Pedro César Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, pidió a Samuel García que ya no hablara “por respeto a sí mismo y del país”.

“Les apuesto lo que quieran que el wey que no soportó pararse a jugar golf en sábado (Samuel Garcia), no le aguantaría un día de chamba en el campo a un morrito del sur (los que descansan). @samuel_garcia por respeto a ti mismo y a todo México: ¡ya no hables!”, escribió “El Mijis” en su cuenta de Twitter.

Les apuesto lo que quieran que el wey que no soportó pararse a jugar golf en sábado (Samuel Garcia), no le aguantaría un día de chamba en el campo a un morrito del sur (los que descansan).@samuel_garcias por respeto a ti mismo y a todo México: ¡ya no hables! 🙏🏽😎 https://t.co/N8fWUvb8yj — El MIJIS (@mijisoficial) January 14, 2021

En entrevista con Maricela de la Toba para el programa “Entrevista ciudadana”, Samuel García señaló que en el norte (del país) se trabaja, en el centro se administra y en el sur se descansa.

“Habrás escuchado la frase y ahora me consta, que en México, que en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan”, expresó.

Asimismo, el precandidato a la gubernatura de Nuevo León 2021 agregó que esto es una realidad, y planteó que de cada peso que da el estado, se le regresan 40 centavos.

“Uno lo escucha y se queda de cierta forma anonadado, de que se escucha muy frío, pero es real”, agregó Samuel García.

Después de ser difundido, el video se hizo viral entre usuarios en redes sociales y no tardaron en criticar al precandidato de Movimiento Ciudadano.

El Mijis publicó una imagen en la que informa que se registró como candidato a Diputado federal por Morena.