Por todo o nada, Cuén Ojeda no quiere otro puesto que no sea el de Gobernador de Sinaloa para el 2021

De llegar a concretarse candidaturas comunes con otros partidos políticos, el líder del Partido Sinaloense dijo que no aceptará aparecer en las boletas en otro lugar que no sea para ir por la Gubernatura, no le interesa alguna Alcaldía o diputación local o federal

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ De lograr algunas alianzas con otros partidos políticos por medio de las candidaturas comunes, Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, dejó en claro que en las negociaciones no aceptará aparecer en las boletas del 2021 en otro puesto que no sea el de Gobernador del Estado.

El mandamás del PAS sostuvo que está abierto a las candidaturas comunes con otros partidos, pero el único puesto que a él le interesa es el de Gobernador; no irá por una Alcaldía o una diputación local o federal.

“El puesto que yo quiero es la Gubernatura, de ahí para allá no deseo nada, yo no ando buscando chamba, hago la aclaración, yo soy exitoso en mis empresas, y tengo 42 años trabajando muy fuerte para tener patrimonio propio, entonces yo no tengo ningún interés sobre eso”, mencionó.

El pasista reconoció que un puesto que le interesa es el de Senador, pero al no haber elecciones de ese tipo en el 2021, no tiene ningún interés de aparecer en las boletas en otro lugar que no sea para Gobernador.

“Mi interés es la Gubernatura. Me interesa el Senado, pero no hay ahora como para que me pudieran conformar con una situación de ese tipo, la verdad no, la Gubernatura”, indicó.

Subrayó que en candidatura común sí podría ceder el puesto de Gobernador, pero es algo que se tendría que analizar; cabe mencionar que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena para la Gubernatura por el partido nacional, se dijo abierto a una candidatura común con el partido que dirige el ex Alcalde de Culiacán.

“La única manera es que nosotros cediéramos la Gubernatura, es la única manera...no me interesa Culiacán, no me interesa Ahome, no me interesa Badiraguato, me interesa que les vaya bien, pero no para ser candidato a un puesto de elección”, recalcó.