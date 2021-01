Por viajar a Miami a vacunarse contra el Covid-19, Pepillo Origel podría meterse en problemas en EU

Autoridades afirmaron que el Departamento de Salud de Florida investigará el uso indebido de las dosis como en el caso de Origel

Noroeste / Redacción

Medios de comunicación de Estados Unidos publicaron el escándalo que ha desatado el conductor de programas de chismes, Juan José Origel, luego de que hiciera público que viajó al vecino país para recibir la vacuna contra el virus Sars-Cov-19 mucho antes de miles de personas vulnerables.

Diarios como The New York Times, el New York Post, Fox News y The Daily Mail, retomaron el caso de Pepillo Origel quien ha sido criticado tanto en México como en Estados Unidos por volar a Florida para vacunarse contra el virus Covid-19.

Autoridades afirmaron que el Departamento de Salud investigará el uso indebido de las dosis como en el caso de Origel.

Piden revocar visa a Pepillo Origel por vacunarse contra el Covid-19 en EU

Un usuario de Twitter, identificado como Héctor L. Frisbie, quien según sus datos de perfil cuenta con 34 años de experiencia en la medicina dentro de instituciones como la UNAM, la Universidad Panamericana y el Instituto de Investigación en Salud Pública Binacional, mencionó que lo realizado por Pepillo Origel podría acarrear consecuencias graves para el mexicano.

De acuerdo a una publicación difundida por el periódico Vanguardia.com.mx afirma que con lo escrito en su cuenta, Frisbie afirmó que las personas no residentes de EU que han mentido para ser vacunados, y sean identificados, no recibirán la segunda dosis del antígeno, se les cancelaría la visa y podrían ser acreedores a una multa de hasta 15 mil dólares, incluido Origel.

Esto es posible gracias a varias leyes con las que se rige el país de América del Norte.

Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad por Declaraciones Falsas de 1996 señala que cualquier persona que falsifique, oculte o encubra algún hecho material, realice una declaración, hablada o escrita, falsa ante cualquier autoridad estadounidense podría ser multado o encarcelado hasta por cinco años.

Asimismo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) señala que mentir, o realizar cualquier acto inmoral para obtener algún beneficio migratorio pueden ser considerados como fraude, lo cual traería consecuencias hasta de carácter penal.

Algunos de los castigos podrían ser convertirse en inadmisible por haber cometido un fraude migratorio (visa fraud). Derivado de esto, no se podrán conseguir visas no inmigrante, ni de inmigrante. Tampoco se ajustará el estatus u obtener cambios de visa.

Si Juan José Origel hubiese sido descubierto durante su estancia en Estados Unidos, pudo haber sido deportado, e incluso propiciar un proceso penal para enviarlo a la cárcel y deportarlo al finalizar su plazo.

Al respecto, Pepillo no se ha pronunciado y aunque al principio respondió con unas imágenes de frases reflexivas hacia quienes lo atacaron, ahora sólo ha compartido fotos de sus momentos en el día a día.