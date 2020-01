Por violencia oficial que ha caracterizado a SSP, pide Loza Ochoa destituciÃ³n de CristÃ³bal CastaÃ±eda Camarillo

Por violencia oficial que ha caracterizado a SSP, pide Loza Ochoa destitución de Cristóbal Castañeda Camarillo

Luego de que dos mujeres murieran derivado de un enfrentamiento en Sanalona la madrugada del lunes, así como la persecución donde policías estatales abrieron fuego contra un joven que robó un auto, el activista criticó la política de seguridad del titular de la Secretaría de Seguridad Pública

Antonio Olazábal

Por la violencia oficial que ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública Estatal durante el mando de Cristóbal Castañeda Camarillo, Óscar Loza Ochoa pidió a Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, la destitución del titular de la SSP.

El activista realizó esta petición luego de que opinara que el Estado está utilizando fuerza excesiva en sus operativos, esto debido a las dos mujeres que murieron la madrugada del lunes en Sanalona derivado de que la Policía Estatal aseguró que respondieron los balazos que recibieron, así como también un joven que murió abatido por elementos de la corporación estatal luego de haber robado un auto.

Loza Ochoa llamó a la Fiscalía General del Estado a realizar una investigación exhaustiva de lo que se suscitó el pasado lunes en la Sindicatura de Culacán, dado que es muy preocupante la muerte de las dos mujeres en aquel enfrentamiento.

"Yo creo que la autoridad debe iniciar una investigación lo más profunda posible para que eso quede muy claro si hay responsabilidad o no, lo que sí es lamentable que en enfrentamientos o no, pero que hayan muerto dos mujeres; esto ya eleva la cifra a siete en lo que va de enero de mujeres asesinadas en el Estado de Sinaloa", mencionó.

"Esto llevaría de serlo, a la toma de medidas inmediatas por parte del Gobierno, yo no creo en promesas del secretario de seguridad, o 'N' cosas por el estilo, ahí el Consejo Estatal de Seguridad y el Gobernador en lo particular deben de tomar medidas... la no repetición de los casos es la mejor garantía para que no haya más violencia oficial hacia los ciudadanos, y creo que no se debe dejar pasar este momento", agregó.

--¿Qué tipo de iniciativas podría hacer el Gobierno para que esto no se repita?

"Dos, en primer lugar el cambio de autoridades, eso en primer lugar, ¿por qué razón? Porque han permitido que sucedan, y no sería la primera ocasión, y la otra, tienen que hacer una revisión de todos los agentes que hay en la corporación y checar los antecedentes".

--¿Usted apoyaría una hipotética remoción de Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública?

"Sí, yo creo que no pueden ser jefes de manera indefinida y menos cuando se está faltando al cumplimiento del deber, cuando hay este tipo de cosas, pues no solamente es para que lo haga de forma material como este caso de privar de la vida a ciudadanos de comprobarse, también tiene responsabilidad el jefe porque hay prácticas policiales que se permiten desde arriba".

Para Loza Ochoa, el titular de la SSP ha sido permisivo con la fuerza, a su opinión, desmedida que ha empleado la Policía Estatal en sus operativos, y las circunstancias en las que se han suscitado, no parecen indicar que fuera necesaria un nivel de respuesta de tal magnitud.

"Ahí están los hechos, en cualquier tipo de enfrentamiento, cuando lo hay, cuando menos hay heridos de las dos partes, pero aquí una está corriendo con todas las consecuencias y el otro sale sin ningún problema, sin ninguna consecuencia, plantea dudas", explicó.

"En todos los conflictos de carácter violento o armado, cuando hay enfrentamiento, siempre hay de las dos partes, cuando no lo hay, entran las dudas y hay que investigarlo y creo que la Fiscalía no debe esperarse tampoco de enviarle supuestos presuntos detenidos, o presentarle un informe, debe entrar de inmediato, hay un delito muy grave qué perseguir", detalló.

--¿Entonces esta fuerza desmedida vendría de políticas de Cristóbal Castañeda?

"Al menos toleradas, por eso no deben de personarse la investigación a fondo sobre el problema".