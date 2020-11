Por YouTube, Fernando del Solar hará entrevistas y presentará juegos y cápsulas de investigación

El conductor presenta un nuevo proyecto en el que ofrecerá contenido que va más allá de lo convencional

Noroeste / Redacción

14/11/2020 | 10:49 AM

Fernando del Solar dedicó su tiempo libre en esta pandemia para realizar un libro y planear una conferencia para presentarlo cuando las cosas mejoren; además, el conductor creó también su nuevo proyecto llamado "Random RDM".

Se trata de un programa que será emitido por YouTube y en el que hará entrevistas, juegos y cápsulas de investigación que van más allá de lo convencional, citó informador.mx.

"Toda mi vida he hecho programas más matutinos o de corte familiar, mucho más tranquilos y tenía ganas como conductor de hacer algo con un poco más de jiribilla, algo un poco más novedoso, algo más picante, ir un poco más a fondo en las entrevistas", declaró del Solar en entrevista.

Este proyecto, que estrenó hace unas horas, marca su regreso a la conducción luego de que se alejara de los reflectores por cuestiones de salud. En 2012 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y que ha superado.

"Los tiempos son distintos, el lenguaje es completamente diferente, entonces para mí es un desafío, de estar trabajando en un medio como en la televisión e irme a redes que el lenguaje es distinto, por ejemplo en YouTube ya no tienes tanto problema con el tiempo", detalló.

Claudia Lizaldi y Pedro Prieto fueron sus primeros invitados, pero asegura que tendrá a distintas personalidades para hablar de aquello que no se dice en televisión. Habrá secciones de cocina y junto a sus co-productores creará nuevo contenido, por ejemplo la sección "Taboo-eno" en la que Clement Rodríguez indaga en las profesiones y lugares más peculiares, mientras que Florencia Alducin se lanza a lo extremo como boxeo o motocross.

"Estoy regresando a hacer lo que me apasiona hacer, entonces por ese lado no hay pierde, porque siento que cuando uno hace lo que ama hacer, más allá del resultado, me refiero a si te ven mil millones de personas, de todas maneras lo ibas a hacer porque es algo que te gusta hacer", aseguró el conductor de 47 años.