Porfirio Muñoz Ledo cancela protesta como presidente 'legítimo' de Morena

A través de su cuenta en la red social Twitter, el diputado federal acusó a Mario Delgado Carrillo de ‘asalto violento’

Noroeste / Redacción

12/10/2020 | 11:45 AM

Ciudad de México,.- Porfirio Muñoz Ledo canceló este lunes su acto de “autoproclamación” como presidente “legítimo” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, mismo que estaba previsto comenzar a las 12:00 horas, debido a la toma de la sede ubicada en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que realizan desde esta mañana varios colectivos de mujeres.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el diputado federal acusó a Mario Delgado Carrillo, otro candidato a dirigir el CEN de Morena, de estar detrás de las protestas y la toma de la sede por grupos de mujeres que acusan a Muñoz Ledo de presunto acoso sexual.

“Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance [...] hoy a las 12:00 iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido”, tuiteó Muñoz Ledo.

Además, el diputado federal rechazó el empate técnico que dio el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de las tres encuestas realizadas y exigió que se respete su triunfo por la mínima ventaja de 0.05 puntos porcentuales por encima de Delgado Carrillo.

Hoy a las 12:00hrs iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. (1/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 12, 2020

Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido.

Más temprano este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, partido que el político tabasqueño fundó, que “ya se pongan de acuerdo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional se limitó a decir: “No eso, no. No opino de eso, para no meternos en la cosa partidista, solo cuando hay alguna cosa grave, pero esto es algo muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo”, señaló.

También este lunes 12 de octubre, un grupo de 37 senadores, casi 170 diputados federales y más de 200 legisladores locales, afines a Delgado Carrillo, pidieron a Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Morena, así como a Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional, que eviten violentar la institucionalidad del partido y se pronuncien a favor de una tercera encuesta para definir el relevo en el CEN.

Los legisladores exigieron a Ramírez Cuéllar y a Luján Uranga, asuman su responsabilidad y garanticen la legalidad de la vía interna del partido y del proceso electivo, con el objetivo de lograr la unidad y evitar confrontaciones.

“Como representantes de todas y todos los morenistas, les pedimos no prestarse a ese acto ilegal de permitir que Muñoz Ledo violente la institucionalidad del partido, lo que atenta contra los principios democráticos de nuestro movimiento”, señalaron los legisladores en una carta abierta firmada.

Asimismo, los legisladores de Morena demandaron que Ramírez Cuéllar y Luján Uranga hagan un pronunciamiento explícito y puntual para respetar la institucionalidad y los cauces legales para el proceso de encuestas.

“Falta una tercera encuesta y es su responsabilidad continuar el proceso. No permitan la ruptura de la legalidad”, acotaron los legisladores, quienes también exigieron respeto al proceso de esta consulta. “Sean ustedes los garantes de la legalidad y la institucionalidad”, agregaron.

Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, Ramírez Cuéllar llamó a los dirigentes y simpatizantes del partido político, “poner la unidad y la institucionalidad de Morena por encima de todo”.

El pasado 9 de octubre, durante una sesión virtual, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados de la segunda encuesta para renovar la Presidencia y la Secretaría General del CEN del partido Morena.

Mismos que indicaron que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo quedaron en “empate técnico”, con 25.34 y 25.29 por ciento, respectivamente. Mientras que las candidatas Adriana Menéndez Romero obtuvieron el 19.18 por ciento de los votos; Yeidckol Polevnsky Gúrwitz, el 16.61 por ciento de los sufragios; e Hilda Mirna Díaz Caballero, el 13.58 por ciento.

Por otra parte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informó que la Secretaría General del CEN de Morena será la senadora con licencia, Citlalli Hernández Mora, misma que obtuvo el 21.44 por ciento de las preferencias, muy arriba de los otros 12 candidatos que contendían por dicho cargo.