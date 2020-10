Porfirio Muñoz Ledo se declara ‘presidente legítimo de Morena’; dice que lo peleará legalmente

Durante su intervención en el Foro Nacional de Militantes de Morena, llevado a cabo el día de ayer, Muñoz Ledo retó al también candidato Marido Delgado a un debate sobre lo que es la Cuarta Transformación y la dirección que tomará el partido

Sinembargo.MX

11/10/2020 | 10:45 AM

MÉXICO (SinEmbargo).– El Diputado y aspirante a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que es “el presidente legítimo de Morena” frente a sus seguidores.

Durante su intervención en el Foro Nacional de Militantes de Morena, llevado a cabo el día de ayer, Muñoz Ledo retó al también candidato Marido Delgado a un debate sobre lo que es la Cuarta Transformación y la dirección que tomará el partido.

El Diputado federal convocó a sus simpatizantes a la toma simbólica de la presidencia de Morena; que será realizada este lunes en la sede nacional del partido, ubicada en la calle Chihuahua de la colonia Roma. El candidato aseguró que va a luchar por la vía legal.

“Voy a asumir, como decía López Obrador, soy el presidente legítimo, y legalmente voy a pelear”, dijo.

Respecto al debate, el morenista aseguró que no aceptará nada si no hay un debate entre él y Mario Delgado, a quien acusó de gastar recursos de manera obsesiva para darse a conocer y ganar la contienda electoral, aunque no fue suficiente.

“Ese muchacho (Mario Delgado), no sabe más que gastar dinero y hacerla de pastor”, comentó.

Dentro de las acciones denunciadas por los asistentes a la reunión de Morena, se encuentra que la propaganda de Mario Delgado inundó excesivamente los espacios públicos, así como haber recibido ayuda de exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN) que ahora forman parte de Morena.

Asimismo, acusaron que se repartieron despensas a nombre del candidato a la dirigencia de Morena e incluso también hubo queja de militantes que sorpresivamente dejaron de apoyar a Bertha Luján.

Posteriormente, el Diputado Muñoz Ledo cuestionó cuál será el futuro de Morena en 2021 y 2024.

“Vamos con todo. Ya lo están comprando al partido con dinero”, denunció.

En tanto, la Diputada Anita Sánchez refrendó el apoyo de varios legisladores al Diputado Muñoz Ledo y dio a conocer que le han pedido a Mario Delgado que transparente las cuentas sobre el uso de recursos en la fracción parlamentaria.

Finalmente, Muñoz Ledo pidió a los legisladores que lo siguen a que el próximo martes, durante la sesión del pleno, “un acto de valentía para brindarle su apoyo, poniéndose todo de pie al mismo tiempo, perdiendo el miedo, para exigir la rendición de cuentas y desconocer el resultado que dio el embate en la encuesta para dirigir Morena”.