Porque joden algunos usaré cubrebocas: Piojo Herrera

El DT del América alega que en Europa los estrategas no usan tapabocas

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Miguel “El Piojo” Herrera quiere terminar con la polémica y utilizará un cubrebocas en su próximo partido. El técnico del América había generado molestia entre los aficionados y medios de comunicación al presentarse en los compromisos de la Copa GNP por México sin el cubrebocas, mismo que funciona como medida de prevención contra el coronavirus.

A pesar de considerarlo innecesario en su caso, el “Piojo” decidió que lo llevará consigo para que no lo sigan molestando.

“Sí, porque joden algunos, les molesta, pues lo usaré tampoco pasa nada, cuando tenga que hablar pues me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir como lo hacen todos”, expresó con molestia el entrenador mundialista en entrevista con Mariana Zacarías.

“Si estamos copiando un modelo de Europa, vean futbol, todos esos que joden vean futbol, el 90 por ciento de los técnicos no traen tapabocas y están ahí, están hablando, van a su banca y vienen. Porque sabemos que todos los que estamos en ese momento no tenemos el virus, no estamos contagiados porque venimos de hacernos pruebas”, explicó.

BUSCA REEMPLAZO PARA RENATO IBARRA

Asimismo, Herrera confesó que las Águilas se han puesto a mirar el mercado con la intención de encontrar un futbolista que pueda cubrir la baja de Ibarra, quien salió en calidad de préstamo al Atlas. Sin embargo, al mismo tiempo, asegura que no existe una sensación de alarma, ya que cuenta con opciones dentro del mismo plantel para ocupar el sitio que ocupaba el ecuatoriano.

“Estamos viendo, no estamos desesperados por traer a nadie. Tenemos una gama de jugadores de nombre y detrás vienen algunos jóvenes de las fuerzas básicas. Las cosas van saliendo bien, pero si nos encontramos a alguien por el departamento de Inteligencia Deportiva o por las visorías que realizamos, no dudaremos en traerlo porque Renato sí nos daba mucha profundidad”, comentó.

Finalmente, el “Piojo” descartó casi por completo la posibilidad de ver de regreso a Rubens Sambueza en el club, a pesar de que sería algo de su agrado.

“Sambueza no está en el contexto de venir al América, 99 por ciento que no vendrá, me encantaría, pero lo veo muy difícil, no es la prioridad”, concluyó.