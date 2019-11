Portland Trail Blazers rescinde el contrato de Pau Gasol y lo quiere en su cuerpo técnico

Pau Gasol aún no había podido hacer su debut en la 2019-2020 con Portland, todavía en proceso de recuperación de su operación en el pie izquierdo. Finalmente, este miércoles llegó la inesperada noticia: los Trail Blazers decidieron rescindir su contrato y dejarlo en libertad de acción, luego de enterarse de que su rehabilitación llevará más tiempo del esperado.

Ante la conocida situación médica de Pau, los Blazers habían colocado una opción de salida del contrato (un año por 2.6 millones de dólares) al que acordaron durante el verano estadounidense. Lamentablemente, el interno no logró recuperarse en los plazos esperados y Portland decidió hacer uso de esa cláusula, a menos de un mes de iniciado el certamen. ¿La idea? Poder usar su espacio en el róster con algún jugador capaz de ayudar al equipo en la actualidad.

Según informó Adrian Wojnarowski de ESPN, la idea de los Trail Blazers es que Gasol se mantenga ligado a la franquicia: le ofrecerán formar parte del staff técnico de Terry Stotts, teniendo en cuenta que el español seguirá en Portland, recuperándose de su lesión.

¿Qué pasará con Gasol? Por ahora, imposible saberlo. Su prioridad está ligada a ponerse a punto físicamente y si lo consigue, habrá que esperar a ver cuál es el próximo camino a seguir. Lo que sí queda claro es que su paso por los Blazers ha quedado frustrado por sus problemas físicos y no habrá registro en cancha del mismo.

As of today, I will no longer be a member of the @TrailBlazers player roster, so I can focus all my energy on my rehabilitation. 📹💪🏼 pic.twitter.com/JlXWJ73B23